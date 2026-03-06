В социальных сетях распространилось видеообращение казахстанцев, которые не могут вернуться на родину из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке, передает BAQ.KZ.

Туристы рассказали о своей ситуации

На опубликованном видео женщина от имени группы туристов обращается с просьбой помочь организовать их возвращение в Казахстан. По ее словам, люди уже несколько дней ожидают решения о вылете и находятся в сложной ситуации.

"Сегодня, 5 марта, мы просим Air Astana выполнить свои обязательства перед нами - гражданами Казахстана. Пожалуйста, услышьте нас и помогите отправить нас домой. Мы очень хотим вернуться, потому что у многих уже закончились средства", - говорится в обращении.

По словам туристов, среди находящихся за границей есть люди, у которых ухудшилось состояние здоровья, а длительное ожидание возвращения вызывает сильный стресс.

"Кроме того, многие заболели, люди испытывают сильный стресс. Мы вынуждены находиться в помещениях с кондиционерами, потому что каждый день ждём решения - продлят нам проживание в отеле или нет. Пожалуйста, выполните свои обязательства перед нами. Мы очень верим в вас и надеемся, что уже сегодня или завтра окажемся дома", - говорится в видео.

Что ответили в Air Astana

В авиакомпании Air Astana пояснили, что выполнение рейсов зависит от ситуации с безопасностью полетов.

"Здравствуйте. Безопасность наших пассажиров – наш главный приоритет, поэтому рейсы будут выполняться только после того, как будет подтверждена полная безопасность полётов. Решение принято в соответствии с предписанием Авиационной администрации Казахстана о полном запрете полётов в страны Ближнего Востока", - сообщили в компании.

Также отмечается, что Министерство иностранных дел Казахстана формирует список пассажиров для организации соответствующих рейсов.

Почему отменили рейсы

Ситуация с возвращением граждан Казахстана из стран Ближнего Востока осложнилась на фоне обострения ситуации в регионе. Ранее мы сообщали, что более 3300 казахстанцев вернулись домой из стран Ближнего Востока. Всего с начала эвакуации выполнены 12 авиарейсов авиакомпаний-резидентов и нерезидентов, вернувших домой более 3300 казахстанцев. Помимо авиарейсов, вывоз граждан осуществляется и наземным путем. Загранучреждениями в ИРИ 6 марта планируется выезд 7 граждан РК, сотрудников "Заркух" на ирано-армянскую границу. Ранее дипломаты в Тегеране и Ереване организовали выезд из Ирана оставшихся 34 сотрудников компании "Заркух", которые пересекли иранско-армянскую границу автобусом. Всего из Ирана уже возвращено 52 гражданина", - говорится в сообщении ведомства.