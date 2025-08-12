Боли в мышцах, озноб, сыпь: есть ли угроза завоза лихорадки чикунгунья в Казахстан
Первые признаки появляются через 3–7 дней после укуса инфицированного комара.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ВОЗ предупредила о глобальном риске заражения лихорадкой чикунгунья, который может коснуться 5,6 млрд человек в 119 странах мира. Казахстан — не исключение. Корреспондент BAQ.KZ узнала оценку ситуации и действующие меры профилактики в стране.
По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, с начала 2025 года в мире зафиксировано около 240 тысяч случаев заражения лихорадкой чикунгунья, в том числе 90 смертей. Вспышки происходят в странах Америки, Африки, Азии и Европы.
Особенно масштабно вирус распространяется во французских заморских территориях, а также во Франции, где отмечены многочисленные завозные и локальные эпизоды.
"Учитывая географическое распространение инфекции, наличие случаев в странах Азии, а также активные международные перевозки, риск завоза лихорадки чикунгунья в стране оценивается как "средняя" (особенно в летне-осенний период и среди возвращающихся из Франции, Китая, Индии, островов Индийского океана)" - рассказали в ведомстве.
Для недопущения завоза опасной инфекции в стране действует санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, включая аэропорты, железнодорожные станции, морские порты и автопереходы.
"В пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с Таможенной границей Евразийского экономического союза (в аэропортах, на железнодорожных станциях, в морских портах и на автопереходах) специалистами санитарно-карантинных пунктов осуществляется санитарно-карантинный контроль в отношении пребывающих пассажиров из-за рубежа, путем проведения термометрии. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения", - подчеркнули в Комитете.
Переносчиками вируса являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus (полосатый тигровый комар), которые также переносят вирусы Зика и Денге. Однако в Казахстане этих видов пока не выявлено.
Следует отметить, что первые симптомы лихорадки чикунгунья проявляются спустя 3–7 дней после укуса инфицированного комара:
- резкий подъём температуры до 39 °C и выше;
- сильные боли в суставах, иногда лишающие возможности ходить;
- боли в мышцах и голове;
- озноб;
- кожная сыпь.
Симптомы обычно сохраняются несколько дней, но суставные боли могут продолжаться неделями или даже месяцами.
Ранее мы писали, что в провинции Гуандун на юге Китая с 3 по 9 августа зарегистрировано 1 387 новых случаев лихорадки чикунгунья. Эпицентром вспышки стал город Фошань — 1 212 заболевших. Ещё 103 случая выявлены в Гуанчжоу. С начала июля общее число заражённых на юге Китая превысило 8 тысяч. Также зафиксировано более 100 случаев лихорадки денге. Инфицированные есть в Гуанчжоу, Макао, Гонконге и других городах.
Самое читаемое
- Как Кыз Жибек: во сколько обошёлся образ сестрёнки Димаша на кыз узату
- Названы школы, которые закроют в Костанайской области в этом году
- Казахстанские врачи заявили о новом тяжелом постковидном синдроме
- Километровые очереди и жаркое ожидание: как Алматы встретил Дженнифер Лопес
- В Туркестанской области простились с командиром упавшего военного вертолёта