Астанчане в соцсетях жалуются на схожие симптомы ОРВИ – кашель, боль в горле, слабость и ломоту. В Управлении общественного здравоохранения подтвердили небольшой рост числа обращений. Чем сейчас болеют жители столицы, выяснял BAQ.KZ.

«Что за вирус?»: на что жалуются астанчане

В социальных сетях жители столицы рассказывают о схожих симптомах. Одни жалуются на затяжной сухой кашель и боль в горле, другие – на заложенность носа, сильную головную боль, ломоту и слабость.

«Что за новый вирус? Единственный симптом – больное горло, мучительный и непрекращающийся сухой кашель», – написал один из пользователей.

Другие интересуются, почему в конце лета и начале осени многие вокруг начали болеть.

«Астана, что происходит, почему все вокруг снова начали болеть? В этот раз ОРВИ еще и силы забрал, у всех одни симптомы», – говорится еще в одной публикации.

Еще один пользователь рассказал о заложенности носа, сильной головной боли и ломоте в теле.

Есть ли рост ОРВИ в Астане

В Управлении общественного здравоохранения Астаны сообщили BAQ.KZ, что в столице наблюдается незначительный рост числа обращений с симптомами ОРВИ.

За неделю с 28 августа по 3 сентября 2026 года зарегистрировано около 3204 случаев ОРВИ. При этом показатель оказался на 6,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 3438 случаев.

Чаще всего пациенты обращаются с повышенной температурой, общей слабостью, головной болью, кашлем, болью или першением в горле, насморком и заложенностью носа. В ведомстве подтвердили, что высокая температура, выраженная слабость, кашель, боль в горле и ломота действительно часто встречаются среди пациентов с признаками острой респираторной инфекции.

При этом увеличения числа пациентов, которым требуется госпитализация из-за ОРВИ или других респираторных инфекций, не наблюдается. Пациенты с COVID-19 в столичные медицинские организации также не поступают.

Не фиксируют врачи и необычного или более тяжелого течения респираторных заболеваний.

«В большинстве случаев заболевание протекает в рамках обычной клинической картины ОРВИ. При этом отдельные пациенты могут переносить инфекцию более выраженно, особенно при наличии хронических заболеваний, сниженного иммунитета и других факторов риска», – сообщили в Управлении общественного здравоохранения.

Чем сейчас болеют

Как рассказал BAQ.KZ заведующий отделением терапии городской поликлиники №1 Астаны Бекжан Момбаев, среди пациентов встречаются парагрипп, риновирусная и аденовирусная инфекции, грипп типов А и В, а также энтеровирусные и ротавирусные инфекции.

Схожие симптомы могут наблюдаться при разных заболеваниях, поэтому только на основании самочувствия определить возбудителя нельзя.

«Симптомы действительно могут быть схожими, и при диагностике врач их сопоставляет. Однако окончательный диагноз, в частности COVID-19, устанавливается после лабораторного подтверждения, то есть ПЦР-тестирования», – объяснил Бекжан Момбаев.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, с 1 по 28 августа 2026 года в Казахстане исследовали 164 образца, взятых у пациентов с признаками респираторной инфекции. В 41 из них, или в 25% случаев, были обнаружены респираторные вирусы.

Среди циркулирующих возбудителей специалисты называют риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа и сезонные коронавирусы. В Казахстане также продолжают выявлять COVID-19.

При этом каких-либо необычных вирусов, которые могли бы свидетельствовать о появлении принципиально новой инфекции, лабораторный мониторинг не выявил.

«В настоящее время роста вирусных инфекций среди населения нет. Мы наблюдаем фоновый или же сезонную текущую заболеваемость и среди тех вирусов, которые нашими лабораториями было установлено, необычных вирусов нету», – сообщила директор филиала Национального центра общественного здравоохранения Минздрава Айнагуль Куатбаева.

Сколько может держаться температура

По словам терапевта, при вирусной инфекции повышенная температура может сохраняться от трех до пяти дней. В первые дни заболевания врач рекомендует оставаться дома, соблюдать постельный режим, пить достаточное количество жидкости, промывать нос, полоскать горло, контролировать температуру и избегать контактов с другими людьми.

При необходимости применяются жаропонижающие препараты. Если температура высокая – более 38 градусов – врач рекомендует обратиться за медицинской помощью.

Особое внимание следует обратить на состояние, если оно не улучшается в течение нескольких дней.

«Если температура не снижается после приема жаропонижающих препаратов, кашель сохраняется более пяти дней, есть выраженная слабость, потеря аппетита, а состояние в динамике ухудшается, необходимо обращаться за медицинской помощью. При выраженном ухудшении состояния – вызывать 103», – рассказал специалист.

Антибиотики с первых дней – ошибка

Одной из распространенных ошибок при самолечении Бекжан Момбаев назвал самостоятельный прием антибиотиков с первых дней заболевания.

По его словам, пациенты также используют препараты без доказанной эффективности, согревающие мази и компрессы в области горла.

При этом продолжительность восстановления зависит от тяжести заболевания. При легкой форме самочувствие может улучшиться в течение трех-пяти дней. При заболевании средней тяжести восстановление может занимать от семи до десяти дней.

Если инфекция протекает тяжело и возникают осложнения со стороны нижних дыхательных путей, в том числе бронхит или пневмония, на восстановление может потребоваться от двух недель.