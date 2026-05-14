Ключевую трассу в регионе обновляют: что уже сделано
Большая часть участка уже покрыта новым асфальтом
Сегодня 2026, 13:01
90Фото: BAQ.KZ
В область Абай продолжается ремонт участка республиканской трассы "Усть-Каменогорск – Семей", передает BAQ.kz.
Работы ведутся на отрезке дороги с 147 по 198 километр. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 51 км.
На сегодняшний день уже обновлено 44,8 км покрытия - здесь уложен мелкозернистый асфальтобетон.
В реализации проекта задействовано 23 единицы специализированной техники.
Ремонт направлен на повышение качества дорожного полотна, обеспечение безопасности движения и создание более комфортных условий для водителей.
