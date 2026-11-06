Больше 2 млрд долларов за три города: Alatau City подвел итоги европейского роуд-шоу
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Лондон, Берлин и Франкфурт-на-Майне принесли Alatau City 27 коммерческих документов с инвестиционным потенциалом более 2 млрд долларов. Последний этап поездки закончился соглашениями с немецкими банками.
Европейское роуд-шоу провела казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-министра Канатом Бозумбаевым. Деловая программа охватила три финансовых и промышленных центра.
Во Франкфурте-на-Майне делегация рассказала об инвестиционных возможностях города и обсудила участие немецкого бизнеса в инфраструктурных, промышленных и технологических проектах. На круглом столе Alatau City Investment Round Table с банками, инвестиционными структурами и международными компаниями говорили о финансировании инфраструктуры, долгосрочном капитале и немецких финансовых инструментах.
Канат Бозумбаев представил стратегические приоритеты Alatau City и перспективы казахстанско-германского инвестиционного сотрудничества. Главный исполнительный директор Alatau City Authority Алишер Абдыкадыров рассказал о концепции города, основных направлениях развития и условиях для иностранных инвесторов.
Главный итог франкфуртского этапа это соглашения о банковском финансировании. Их подписали Alatau City Authority, Alatau City Bank и немецкие финансовые институты AKA Bank и KfW, государственный банк развития Германии. Деньги пойдут на инвестиционные проекты и закупку немецкого оборудования.
С компаниями WILO, Zrinski Solutions, Myron AG, Nikolaus & Co. и Schneider Group обсудили инженерную и сервисную инфраструктуру, производство медицинских изделий, токенизацию активов и инвестиционное консультирование.
За немецкий этап в Берлине и Франкфурте подписали 18 соглашений с инвестиционным потенциалом 715 млн долларов.
Пакет из 27 документов охватывает финансовый сектор, инженерную инфраструктуру, образование, машиностроение, здравоохранение, туризм и цифровую экономику.
О том, как Alatau City должен привлекать инвесторов, Глава государства говорил в недавнем Послании народу Казахстана.
«Главное условие долгосрочной привлекательности любой международной юрисдикции – это эффективное правосудие. Поэтому в Алатау следует создать судебную систему, обеспечивающую высокое качество отправления правосудия», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее BAQ.KZ сообщал, что по итогам берлинского этапа роуд-шоу подписали 11 соглашений.
Самое читаемое
- Пнула ведро уборщицы: в частной школе Актау начали проверку после скандального видео
- В Японии вор вернул украденные часы за 257 тысяч евро с извинительной запиской
- Удар по полицейскому превратил шумную ссору в Алматы в уголовное дело
- «Буду приезжать каждую неделю»: стройке вокзала Семея дали месяц
- Подозреваемых в насилии над двумя школьницами задержали в Павлодаре