Больше 2 млрд долларов за три города: Alatau City подвел итоги европейского роуд-шоу

Лондон, Берлин и Франкфурт-на-Майне принесли Alatau City 27 коммерческих документов с инвестиционным потенциалом более 2 млрд долларов. Последний этап поездки закончился соглашениями с немецкими банками.

Европейское роуд-шоу провела казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-министра Канатом Бозумбаевым. Деловая программа охватила три финансовых и промышленных центра.

Во Франкфурте-на-Майне делегация рассказала об инвестиционных возможностях города и обсудила участие немецкого бизнеса в инфраструктурных, промышленных и технологических проектах. На круглом столе Alatau City Investment Round Table с банками, инвестиционными структурами и международными компаниями говорили о финансировании инфраструктуры, долгосрочном капитале и немецких финансовых инструментах.

Канат Бозумбаев представил стратегические приоритеты Alatau City и перспективы казахстанско-германского инвестиционного сотрудничества. Главный исполнительный директор Alatau City Authority Алишер Абдыкадыров рассказал о концепции города, основных направлениях развития и условиях для иностранных инвесторов.

Главный итог франкфуртского этапа это соглашения о банковском финансировании. Их подписали Alatau City Authority, Alatau City Bank и немецкие финансовые институты AKA Bank и KfW, государственный банк развития Германии. Деньги пойдут на инвестиционные проекты и закупку немецкого оборудования.

С компаниями WILO, Zrinski Solutions, Myron AG, Nikolaus & Co. и Schneider Group обсудили инженерную и сервисную инфраструктуру, производство медицинских изделий, токенизацию активов и инвестиционное консультирование.

За немецкий этап в Берлине и Франкфурте подписали 18 соглашений с инвестиционным потенциалом 715 млн долларов.

Пакет из 27 документов охватывает финансовый сектор, инженерную инфраструктуру, образование, машиностроение, здравоохранение, туризм и цифровую экономику.

О том, как Alatau City должен привлекать инвесторов, Глава государства говорил в недавнем Послании народу Казахстана.

«Главное условие долгосрочной привлекательности любой международной юрисдикции – это эффективное правосудие. Поэтому в Алатау следует создать судебную систему, обеспечивающую высокое качество отправления правосудия», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее BAQ.KZ сообщал, что по итогам берлинского этапа роуд-шоу подписали 11 соглашений.