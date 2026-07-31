ФИФА отвергла обвинения в попытке продать права на чемпионат мира частным инвесторам и пообещала продолжить обсуждение проекта FIFA Forward Enterprise со всеми 211 национальными ассоциациями, передает BAQ.KZ со ссылкой на заявление организации.

Ответ последовал после резкой реакции УЕФА. Все 55 европейских федераций, включая Казахстанскую федерацию футбола, заявили, что их сборные не будут участвовать в турнирах ФИФА, пока предложение остается в силе.

В ФИФА утверждают, что обсуждение проекта сорвали публикации СМИ с неверной информацией. Организация намерена вернуться к консультациям, чтобы каждая федерация могла изучить условия и проголосовать самостоятельно.

Футбол никто не продает. ФИФА никогда не стала бы рассматривать такую возможность, - заявили в организации.

По версии ФИФА, ни одна конфедерация не может говорить от имени всех 211 национальных ассоциаций. Каждая из них должна получить возможность высказать свою позицию и повлиять на окончательный вид проекта.

Что предлагает ФИФА

FIFA Forward Enterprise планируют создать как дочернюю компанию ФИФА. В нее хотят передать коммерческую деятельность и организацию турниров. В ФИФА настаивают, что компания останется под ее постоянным контролем. Регулирование футбола и управление организацией передавать инвесторам не планируют.

Согласно предложению, каждая национальная ассоциация получит по 20 млн долларов на развитие футбола в период с 2027 по 2030 год. Выплаты обещают предоставить независимо от того, поддержит федерация проект или выступит против.

Отдельно предлагается разовая выплата еще 20 млн долларов по программе FIFA Fast Forward. Участие в ней будет добровольным. Эти средства планируют привлечь за счет внешних инвестиций.

ФИФА заявила, что контроль над организацией и ее структурой управления при этом не изменится.

Если большинство национальных ассоциаций не поддержит предложение, FIFA Forward Enterprise создавать не будут.

Условия проекта пока остаются предметом обсуждения. Ассоциации смогут одобрить их, отклонить или предложить изменения.

Почему выступила УЕФА

Ранее УЕФА заявила, что передача доли в коммерческих правах частным инвесторам поставит интересы акционеров выше интересов сборных, клубов, игроков и болельщиков.

В организации назвали предложение угрозой для будущего чемпионата мира и потребовали полностью отозвать его. Вторым условием стали юридические гарантии, что частные инвесторы не получат доступ к управлению ФИФА и ее турнирами.

Казахстанская федерация футбола входит в число 55 членов УЕФА, поэтому заявление европейских ассоциаций касается сборной Казахстана.

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