Борьба с похищением невест против воли не имеет отношения к казахским традициям — Ластаев

Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев прокомментировал обсуждаемую в обществе тему похищения невест и подчеркнул, что речь идёт исключительно о случаях, когда девушку принуждают к браку против её воли, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, подобные действия не следует путать с традициями, основанными на взаимном согласии молодых людей.

"Мы обсуждаем похищение невесты против её воли. Это не имеет ничего общего с хорошей, доброй казахской традицией", – заявил Ластаев.

Омбудсмен отметил, что государство не ставит целью борьбу с традициями, если отношения между молодыми людьми строятся на взаимном согласии и любви.

"Мы с этой традицией не боремся. Если два любящих человека приняли решение быть вместе, это их выбор. Родителям иногда требуется время, чтобы принять это решение, но такие случаи не являются предметом нашего обсуждения", – пояснил он.

Ластаев подчеркнул, что внимание государства и правозащитных институтов сосредоточено исключительно на фактах принуждения, когда решение о вступлении в брак принимается не добровольно, а под давлением или вопреки воле человека.

По его словам, именно такие случаи требуют правовой оценки и мер защиты прав граждан.

Ранее мангистауские похитители невест отправились в тюрьму на 3 года.

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