Подростковый возраст – период, когда ребёнок сталкивается не только с физическими изменениями, но и с сильными эмоциональными переживаниями. Конфликты в семье, проблемы в школе, давление сверстников и страх осуждения могут заставлять подростков замыкаться в себе. Иногда за привычным молчанием скрываются серьёзные трудности, о которых взрослые даже не подозревают. Почему дети боятся говорить о своих проблемах, какие сигналы нельзя игнорировать и как вовремя помочь ребёнку, BAQ.KZ узнал у подростка и педагога-психолога, арт-терапевта Альсины Ибраевой.

Почему подростки молчат о своих проблемах

Взрослым некоторые подростковые переживания могут казаться незначительными. Ссора с другом, плохая оценка или конфликт с одноклассниками порой воспринимаются как обычные трудности взросления. Однако для самого ребёнка такие ситуации могут становиться источником сильного стресса.

15-летний подросток, с которым поговорил BAQ.KZ, считает, что одна из главных причин молчания – страх реакции взрослых.

– Наверное, это страх быть неуслышанным или проигнорированным. Кто-то боится реакции родителей, а кто-то не хочет создавать лишних проблем. Бывает, что подростки боятся рассказывать о своих переживаниях, – поделился он.

По его словам, многое зависит и от характера человека.

– Лично я могу рассказать родителям или друзьям. Но это зависит от ситуации и моего настроения. А кто-то более замкнутый или застенчивый, поэтому ему тяжело говорить о том, что его беспокоит, – рассказал подросток.

Он также отметил, что причиной эмоциональных переживаний могут становиться конфликты в семье и травля в школе.

Почему подростковый возраст считается уязвимым

Педагог-психолог, арт-терапевт и тренер детских и подростковых групп Альсина Ибраева объясняет, что в период взросления ребёнок одновременно сталкивается с эмоциональными, психологическими и физиологическими изменениями.

По её словам, эти процессы могут усиливать чувствительность подростка к стрессовым ситуациям.

– Подросток может бояться столкнуться со злостью, критикой или обвинениями. Но ещё страшнее для него почувствовать, что его проблема не имеет значения в глазах родителей, – объяснила психолог.

По словам специалиста, иногда взрослые обесценивают переживания ребёнка, считая, что у него нет серьёзных причин для беспокойства.

Например, на признание подростка о тяжёлом эмоциональном состоянии родители могут ответить, что у него есть еда, дом и всё необходимое, а значит, поводов переживать нет.

Однако такая реакция способна лишь усилить чувство одиночества.

Какие изменения в поведении должны насторожить родителей

Психолог советует обращать внимание не на отдельные эмоции подростка, а на изменения в его привычном поведении.

– Стоит наблюдать за подростком в динамике. Родители знают своего ребёнка и могут заметить изменения, которые раньше были ему несвойственны. Например, он был общительным, а потом вдруг начинает говорить, что ему никто не нужен и он хочет постоянно находиться один, – рассказала Альсина Ибраева.

Также специалист рекомендует обращать внимание на сон, аппетит и отношение ребёнка к самому себе.

– Если подросток постоянно говорит: «Я неудачник», «У меня ничего не получится», «Зачем я вообще появился», на это действительно стоит обратить внимание, – подчеркнула психолог.

Как родители могут усугубить ситуацию

По словам Альсины Ибраевой, одна из распространённых ошибок взрослых – попытка сразу выяснить, кто виноват в произошедшем, вместо того чтобы сначала выслушать подростка.

– Бывает, что родитель начинает говорить: «Я плохая мать, прости, я не смогла». Подростку очень тяжело видеть родителя в таком состоянии. Если взрослому страшно, ребёнку становится ещё страшнее, – объяснила психолог.

Когда необходимо обращаться к специалисту

Отдельного внимания требуют ситуации, когда подросток говорит о нежелании жить или признаётся, что его пугают мысли о смерти.

– Если вы замечаете, что подросток говорит о нежелании жить или его самого пугают такие мысли, важно обратиться именно к врачу-психиатру. Он сможет оценить состояние ребёнка, определить возможные суицидальные риски и подобрать необходимую помощь, – пояснила специалист.

По её словам, подобные мысли могут возникать на фоне сильного стресса, например длительной подготовки к экзаменам. Однако иногда они могут быть связаны с депрессией или другими состояниями, требующими медицинской оценки.

Что сами подростки советуют взрослым

15-летний собеседник BAQ.KZ считает, что родителям важно помнить: проблемы детей могут быть не менее значимыми для них, чем взрослые трудности.

– То, что родителям кажется мелочью, для ребёнка может быть настоящей проблемой. Поэтому нужно чаще разговаривать, стараться понять, что происходит, и вести себя спокойнее, помягче, – поделился подросток.

По его словам, если ребёнок сталкивается с травлей или угрозами в школе, важно не оставаться с этой проблемой один на один.

Он считает, что в таких ситуациях необходимо обращаться к взрослым, которым можно доверять, в том числе к учителям, а при угрозах и насилии – в правоохранительные органы.

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