В Казахстане обсуждают новые правила работы психологов, включая создание государственного реестра специалистов, требования к образованию и обязательную сертификацию. Предполагается, что изменения помогут защитить граждан от некачественной психологической помощи. Однако у практикующих специалистов возникают вопросы: сможет ли реестр гарантировать профессионализм, как будет проходить сертификация и не приведут ли дополнительные требования к росту стоимости консультаций? Об этом корреспондент BAQ.KZ поговорила с психологом Еленой Лосевой, которая работает в профессии уже 25 лет.

Закон уже действует: что изменилось для психологов

В Казахстане закон «О психологической деятельности» был подписан 2 июля 2026 года и вступил в силу 2 сентября. Документ устанавливает единые требования к квалификации специалистов, предусматривает создание государственного реестра психологов, соблюдение профессиональной этики и защиту прав клиентов.

При этом отдельные положения вводятся поэтапно. В частности, статья об обязательной сертификации начнёт действовать с 1 января 2028 года.

Согласно закону, психологи должны зарегистрироваться в государственном реестре в течение года после вступления документа в силу. Специалисты, не прошедшие регистрацию, не вправе осуществлять психологическую деятельность в рамках закона и представляться психологами.

Закон также предусматривает повышение квалификации не реже одного раза в пять лет, получение информированного согласия клиента и соблюдение профессиональной тайны.

Почему психологам понадобился отдельный закон

Психолог Елена Лосева, которая занимается индивидуальным и групповым консультированием на протяжении 25 лет, положительно оценивает появление единых правил работы.

– В определённый момент на рынке появилось огромное количество курсов, которые стали давать профильное образование, но не высшее. Эти курсы далеко не всегда соответствовали необходимым требованиям. В результате появились специалисты, которые ставили диагнозы, давали гарантии и обещали устойчивый результат за одну, две или три встречи, – поделилась психолог.

Эксперт отмечает, что спрос на услуги вырос на фоне популяризации психологии, в том числе в социальных сетях.

– Когда я училась, с 1997 по 2002 год, это были пять лет университета. Сегодня гораздо проще пройти трёхмесячные курсы и получить сертификат. После этого человек может назвать себя психологом и начать устанавливать стоимость консультаций наравне с дипломированными специалистами, – пояснила она.

По мнению Елены Лосевой, для обычного клиента разница между специалистом с высшим образованием и человеком, прошедшим краткосрочные курсы, не всегда очевидна.

Именно поэтому государственный реестр может стать дополнительным инструментом проверки квалификации.

Гарантирует ли диплом качественную помощь

Несмотря на положительную оценку закона, психолог считает, что наличие диплома само по себе не гарантирует качество консультаций.

– Что, по сути, гарантирует закон и реестр? Он гарантирует нам, что у человека номинально есть диплом, но не гарантирует качество этого специалиста и то, какую помощь он может оказать, – подчеркнула Елена Лосева.

По её словам, профессионализм психолога определяется не только образованием, но и постоянным обучением, практическим опытом, соблюдением этических норм и способностью устанавливать доверительные отношения с клиентом.

Могут ли консультации психологов подорожать

Одним из главных вопросов остаётся стоимость выполнения новых профессиональных требований.

Согласно закону, психологи должны повышать квалификацию не реже одного раза в пять лет. С 2028 года также начнёт действовать положение о сертификации.

– Профессиональная переподготовка стоит сотни тысяч тенге. Речь может идти и о миллионах. Если от меня требуют регулярно повышать квалификацию, я буду вынуждена учитывать эти расходы при формировании стоимости консультаций, – пояснила она.

Смогут ли специалисты обойти новые требования

Елена Лосева предполагает, что некоторые консультанты могут отказаться от наименования «психолог» и начать использовать другие профессиональные обозначения, например «лайф-коуч» или «специалист по сопровождению в сложных жизненных ситуациях».

При этом закон запрещает незарегистрированным лицам не только представляться психологами, но и использовать наименования, способные ввести граждан в заблуждение относительно осуществления психологической деятельности.

Как выбрать квалифицированного психолога

Елена Лосева советует обращать внимание прежде всего на открытость специалиста.

– Хороший специалист всегда открыто говорит о своём образовании. Вы можете попросить показать диплом. Он ясно формулирует, чем занимается, в каком направлении работает и с какими запросами может помочь, – объяснила она.

Не менее важно, чтобы психолог понимал границы собственной компетенции.

– Хороший специалист – это тот, с кем у вас сложился альянс, с кем вы чувствуете, что вы команда, что этот человек помогает вам и эта помощь положительно сказывается на вашей жизни, – отметила Лосева.

Она также предупреждает о специалистах, которые обещают гарантированный результат за определённое количество встреч или пытаются удерживать клиента угрозами негативных последствий прекращения терапии.

Заменит ли искусственный интеллект психолога

На фоне развития нейросетей всё чаще обсуждается возможность получения психологической поддержки с помощью искусственного интеллекта.

– Вы можете задать нейросети любой вопрос и получить очень развёрнутый ответ. Но как вы будете это проживать, реализовывать и на кого сможете опереться? В этом и заключается ценность контакта между людьми, – считает психолог.

По мере развития технологий ценность профессионального человеческого взаимодействия может только возрастать.

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