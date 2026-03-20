В Казахстане сохраняется риск весенних паводков сразу в нескольких регионах. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на брифинге с журналистами, передает BAQ.KZ.

По его словам, согласно прогнозу «Казгидромета», в зоне потенциальной угрозы находятся Северо-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области, а также область Абай.

«Наибольшие риски мы видим в Акмолинской области и области Абай. Я лично объехал четыре региона, более 100 населённых пунктов - везде есть потенциальная угроза. В отдельных районах остаются вопросы к готовности на местах. Основную опасность представляют не только объёмы снега, но и состояние почвы. Есть фактор плотной ледяной корки на поверхности земли, особенно в Карагандинской и Абайской областях. Это может привести к так называемым степным паводкам, когда вода не впитывается и быстро распространяется по территории», – отметил Бозумбаев.

Вице-премьер сообщил, что на сегодня противопаводковые мероприятия выполнены на 92%, оставшиеся работы продолжаются.

«Подготовлены силы и средства: задействовано около 39 тысяч человек, заготовлено порядка 12 тысяч мешков и другие материалы. Ведётся очистка каналов, укрепление дамб и другие необходимые работы. Особое внимание уделяется Акмолинской области, где уровень снега в отдельных районах выше прошлогоднего. Сейчас основная задача - вывоз снега из населённых пунктов и подготовка инфраструктуры. Работы ведутся в усиленном режиме», – сказал он.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов отметил, что оперативный штаб МЧС с 1 марта работает круглосуточно, ведется постоянный мониторинг паводкоопасных территорий. По стране определены 1242 населённых пункта, подверженных паводкам. Сформированы республиканская и региональные группировки сил общей численностью более 39 тыс. человек, подготовлено свыше 18 тыс. единиц техники и спецсредств; службы находятся в режиме повышенной готовности.