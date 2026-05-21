Бозумбаев прокомментировал выплаты казахстанцам после крушения самолета AZAL

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев прокомментировал вопрос выплат казахстанцам после крушения самолета авиакомпании AZAL. По его словам, речь идет о шести казахстанцах, часть семей уже получила выплаты, однако по отдельным случаям процесс продолжается из-за юридических процедур, передает корреспондент BAQ.KZ.

"Вы знаете, я связался. Из шестерых часть все получила, часть, к сожалению, в судах, потому что они разбираются, кто должен получить. По одной семье там не определено, кто должен получать. Но страховые компании, как азербайджанские, так и российские, готовы к выплатам. В ближайшее время, думаю, они получат все то же самое – все пассажиры, независимо от гражданства", – сказал Канат Бозумбаев.

Он также подчеркнул, что Казахстан следит за ситуацией и находится в контакте с азербайджанской стороной.

"Мы следим, находимся в тесном контакте и не дадим забыть по разным причинам. Мы сделаем все возможное. Но сейчас, думаю, вопрос связан с юридической волокитой и определением наследников", – отметил заместитель Премьер-министра.

Ранее сообщалось, что Министерства иностранных дел Азербайджан и Россия выступили с совместным заявлением по итогам урегулирования последствий авиакатастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, произошедшей вблизи Актау.

Напомним, что произошло

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. Самолет выполнял рейс из Баку в Грозный.

На борту находились 67 человек, включая экипаж. В результате трагедии погибли 38 человек, среди них шесть граждан Казахстана. Выжить удалось 29 пассажирам.

Ранее в качестве одной из версий рассматривалось столкновение с птицами, однако окончательные выводы были сделаны позже.

После происшествия в Азербайджане был объявлен траур.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования азербайджанской стороне, а президент Россия принес извинения за произошедшее в воздушном пространстве своей страны.