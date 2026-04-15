Россия и Азербайджан договорились о компенсациях после крушения самолета под Актау
Россия и Азербайджан урегулировали вопрос компенсаций после крушения самолета AZAL под Актау. Погибли 38 человек.
Министерства иностранных дел Азербайджан и Россия выступили с совместным заявлением по итогам урегулирования последствий авиакатастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, произошедшей вблизи Актау.
Как отмечается в документе, стороны пришли к согласованному решению, включая вопрос выплаты компенсаций пострадавшим.
«Стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций», - говорится в совместном заявлении.
Что стало причиной
В заявлении также указано, что катастрофа произошла в результате непреднамеренного срабатывания системы противовоздушной обороны в воздушном пространстве России.
«Крушение произошло в результате непреднамеренного срабатывания системы противовоздушной обороны», - отмечается в документе.
Напомним, что произошло
Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. Самолет выполнял рейс из Баку в Грозный.
На борту находились 67 человек, включая экипаж. В результате трагедии погибли 38 человек, среди них шесть граждан Казахстана. Выжить удалось 29 пассажирам.
Ранее в качестве одной из версий рассматривалось столкновение с птицами, однако окончательные выводы были сделаны позже.
После происшествия в Азербайджане был объявлен траур.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования азербайджанской стороне, а президент Россия принес извинения за произошедшее в воздушном пространстве своей страны.
Что дальше
В совместном заявлении подчеркивается, что достигнутые договоренности свидетельствуют о намерении сторон продолжать сотрудничество.
«Предпринятые шаги подтверждают взаимное намерение развивать дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», - говорится в документе.
Также стороны выразили соболезнования семьям погибших и отметили важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений.
