Министерства иностранных дел Азербайджан и Россия выступили с совместным заявлением по итогам урегулирования последствий авиакатастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, произошедшей вблизи Актау.

«Стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций», - говорится в совместном заявлении.

Что стало причиной

«Крушение произошло в результате непреднамеренного срабатывания системы противовоздушной обороны», - отмечается в документе.

Напомним, что произошло

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. Самолет выполнял рейс из Баку в Грозный.

На борту находились 67 человек, включая экипаж. В результате трагедии погибли 38 человек, среди них шесть граждан Казахстана. Выжить удалось 29 пассажирам.

Ранее в качестве одной из версий рассматривалось столкновение с птицами, однако окончательные выводы были сделаны позже.

После происшествия в Азербайджане был объявлен траур.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования азербайджанской стороне, а президент Россия принес извинения за произошедшее в воздушном пространстве своей страны.

Что дальше

«Предпринятые шаги подтверждают взаимное намерение развивать дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», - говорится в документе.

Также стороны выразили соболезнования семьям погибших и отметили важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений.