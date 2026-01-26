Браконьеры получили до 6 лет тюрьмы за отсрел сибирских косуль
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Акмолинской области трое браконьеров получили реальные сроки за отстрел косуль в национальном парке "Кокшетау", передает BAQ.KZ.
Организатор преступления приговорен к 6 годам лишения свободы, двое соучастников — к 2 годам 8 месяцам лишения свободы каждый. Кроме того, автомобиль, использованный при совершении преступления, конфискован в доход государства.
Как рассказали в прокуратуре Акмолинской области, приговор вынес по статье ст. 337 УК РК ("Незаконная охота").
– Трое граждан незаконно отстреляли трех сибирских косуль в охранной зоне Зерендинского филиала ГНПП "Кокшетау", причинив значительный ущерб природе. Дело рассмотрено с участием присяжных заседателей. Несмотря на непризнание вины подсудимыми, по принципиальной позиции государственного обвинителя прокуратуры Зерендинского района их вина была полностью доказана, – отметили в надзорном органе.
Приговор вступил в законную силу. Это второй обвинительный приговор по тяжкой части ст. 337 УК РК с начала года в данном районе.
Прокуратура Акмолинской области предупрежает об уголовной ответственности за посягательства на объекты животного мира, особенно на особо охраняемых природных территориях. Работа по защите природы и его биоресурсов находится на особом контроле.
Ранее сообщалось, что в прошлом году в Акмолинской области 400 человек привлекли к административной отвественности за нарушение прави охоты и рыболовства. В общей сложности нарушители заплатили штрафов на сумму 8,5 миллиона тенге.
Самое читаемое
- Аудит выявил нарушения почти на 12 млрд тенге в Жамбылской области
- В Алматинской области планируют открыть спеццентры для трудоустройства в Корею
- Подрядную компанию в Мангистау оштрафовали за ненадлежащее содержание дороги
- Квартира, "упрощенка" и НДС: три ключевых налоговых вопроса, которые волнуют казахстанцев
- Социальная помощь в Казахстане пройдет "фильтрацию": какие выплаты могут сократить и почему