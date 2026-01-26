В Акмолинской области трое браконьеров получили реальные сроки за отстрел косуль в национальном парке "Кокшетау", передает BAQ.KZ.

Организатор преступления приговорен к 6 годам лишения свободы, двое соучастников — к 2 годам 8 месяцам лишения свободы каждый. Кроме того, автомобиль, использованный при совершении преступления, конфискован в доход государства.

Как рассказали в прокуратуре Акмолинской области, приговор вынес по статье ст. 337 УК РК ("Незаконная охота").

– Трое граждан незаконно отстреляли трех сибирских косуль в охранной зоне Зерендинского филиала ГНПП "Кокшетау", причинив значительный ущерб природе. Дело рассмотрено с участием присяжных заседателей. Несмотря на непризнание вины подсудимыми, по принципиальной позиции государственного обвинителя прокуратуры Зерендинского района их вина была полностью доказана, – отметили в надзорном органе.

Приговор вступил в законную силу. Это второй обвинительный приговор по тяжкой части ст. 337 УК РК с начала года в данном районе.

Прокуратура Акмолинской области предупрежает об уголовной ответственности за посягательства на объекты животного мира, особенно на особо охраняемых природных территориях. Работа по защите природы и его биоресурсов находится на особом контроле.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Акмолинской области 400 человек привлекли к административной отвественности за нарушение прави охоты и рыболовства. В общей сложности нарушители заплатили штрафов на сумму 8,5 миллиона тенге.