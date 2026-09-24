«Всегда настраиваемся на золото»: Братья Емельяновы завоевали медаль Азиатских игр

Казахстанские гребцы Сергей и Тимофей Емельяновы стали бронзовыми призерами XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония).

В финале соревнований в каноэ-двойке на дистанции 500 метров казахстанцы показали результат 1 минута 44,972 секунды и заняли третье место.

Золото завоевал экипаж Китая с результатом 1:40.741, серебро досталось спортсменам из Узбекистана – 1:42.878.

После финиша Тимофей Емельянов рассказал, что братья рассчитывали на более высокое место.

«Гонка далась нам нелегко. Мы всегда настраиваемся на золото, тем более для меня это уже пятые Азиатские игры. Мы понимаем весь масштаб этих соревнований – что это значит для страны, для нас самих и наших близких. Конечно, хотелось взять золотую медаль, но когда есть медаль – это тоже хорошо. На данный момент я выложился на все 100%», – сказал спортсмен.

Сергей Емельянов отметил, что конкуренция была серьезной: среди соперников были олимпийские чемпионы из Китая и чемпионы мира из Узбекистана. При этом казахстанские братья три года не выступали вместе в двойке, и нынешний турнир стал для них только вторым совместным стартом за это время.

«Мы с Тимофеем три года не стояли вместе в двойке – был перерыв, когда брат уходил в тренерскую деятельность. Это наш только второй старт за три года на этой дистанции», – рассказал Сергей.

Для Тимофея Емельянова эти Азиатские игры могут стать последними международными соревнованиями. Он заявил, что намерен завершить международную карьеру и сосредоточиться на тренерской работе.

Сергей Емельянов продолжит выступление на Азиаде. 26 сентября он выйдет на старт в дисциплине «микст».

Ранее Ольга Шмелева и Татьяна Токарницкая принесли Казахстану серебро в байдарке-двойке на дистанции 500 метров.