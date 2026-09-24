Еще одна медаль Азиады: казахстанки стали вторыми в байдарке-двойке
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Казахстанские спортсменки Ольга Шмелева и Татьяна Токарницкая стали серебряными призерами XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония).
Представительницы национальной сборной выступили в байдарке-двойке на дистанции 500 метров. В финальном заезде казахстанский экипаж показал второй результат и принес сборной еще одну серебряную медаль.
В последние годы в Казахстане развивается инфраструктура для гребных видов спорта. В 2025 году в Туркестане был введен в эксплуатацию международный гребной канал, построенный по поручению Главы государства. Площадь комплекса составляет около 100 гектаров, протяженность канала – более 2,2 километра.
Объект используется для тренировок и учебно-тренировочных сборов национальной команды, а также позволяет проводить международные соревнования по гребным дисциплинам.
Серебро Шмелевой и Токарницкой пополнило медальную копилку Казахстана на Азиатских играх.
Ранее rазахстанские гребцы Владислав Яковлев и Иван Чернухин стали чемпионами XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония). Они принесли стране первое в истории золото Азиады в академической гребле.
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