Бразилия и Марокко не выявили победителя, Шотландия возглавила группу С на ЧМ-2026

На чемпионате мира по футболу 2026 года завершились матчи первого тура в группе С. Сборные Бразилии и Марокко сыграли вничью, а Шотландия одержала минимальную победу над Гаити и вышла в лидеры квартета.

В поединке Бразилии и Марокко африканская команда первой открыла счет, однако бразильцам удалось восстановить равновесие. Несмотря на многочисленные атаки в концовке встречи, ни одна из сборных не смогла вырвать победу. Матч завершился ничейным результатом.

В другом матче группы сборная Шотландии встретилась с Гаити на стадионе «Джиллетт Стэдиум» в американском Фоксборо. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с алжирским арбитром Мустафой Горбалем.

Судьбу матча решил единственный гол, забитый на 28-й минуте полузащитником шотландцев Джоном Макгином. Победа со счетом 1:0 принесла команде Стива Кларка первые три очка на турнире.

После первого тура положение команд в группе С выглядит следующим образом: Шотландия занимает первое место с тремя очками, Бразилия и Марокко имеют по одному баллу, а Гаити замыкает таблицу без набранных очков.

Следующие матчи в группе состоятся 20 июня. Шотландия сыграет против Марокко, а Бразилия встретится со сборной Гаити.

Напомним, сегодня состится матч между Германией и Кюрасао.

чемпионат мира по футболу 2026 года впервые в истории проходит сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Финальный матч турнира запланирован на 19 июля.