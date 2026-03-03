Стоимость нефти марки Brent crude oil выросла на торгах во вторник и достигла 83,59 доллара за баррель, передает BAQ.kz.

Согласно данным торгов, котировки прибавили 5,85 доллара, или 7,53%. В течение дня цена поднималась до 85,10 доллара за баррель, что стало максимальным уровнем с июля 2024 года.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) также продемонстрировала рост -на 7,2%, до 76,4 доллара за баррель.

Рост цен на нефть связан с рисками перебоев поставок через Ормузский пролив - стратегический маршрут, через который проходит около 20% мировой торговли нефтью. На фоне эскалации на Ближнем Востоке рынок закладывает вероятность ограничений судоходства. По данным Kpler, через пролив ежедневно транспортируется около 13 млн баррелей нефти. Ранее Bloomberg отмечало, что в случае затяжного конфликта котировки могут протестировать диапазон 90–100 долларов за баррель.