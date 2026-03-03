По данным сайта www.investing.com, стоимость Brent поднялась выше отметки $80 за баррель, отражая усилившиеся риски для мирового энергетического рынка, передаёт BAQ.KZ.

Днём ранее, цена за баррель составила 82,37 доллара. После, рост замедлился до 8,93%, и цена составила 79,38 доллара за баррель. Позже цифра достигла 77-78 долларов. Рынок за несколько часов прошел диапазон более 6 долларов.

Причина роста цен на нефть

Рост цен на нефть связан с рисками перебоев поставок через Ормузский пролив - стратегический морской коридор между Ираном и Оманом. Через него проходит около 20% мировой торговли нефтью и до 30% поставок сжиженного природного газа.

Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном. Любые ограничения судоходства в этом узком участке мгновенно отражаются на глобальном энергетическом рынке, поскольку альтернативные маршруты либо отсутствуют, либо значительно увеличивают логистические издержки.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к нарушениям судоходства после взаимных ударов между Ираном, США и Израилем. Хотя Тегеран официально не объявлял о закрытии пролива, Корпус стражей исламской революции предупредил о рисках для судов. В результате ряд крупных перевозчиков временно приостановил рейсы, часть танкеров встала на якорь, а страховые компании начали повышать тарифы или отказываться от покрытия операций в регионе.

По данным аналитической компании Kpler, через Ормузский пролив ежедневно проходит около 13 млн баррелей нефти — примерно 31% всех морских поставок в мире. По оценке Bloomberg, рынок реализует один из наиболее негативных сценариев, поскольку перебои затрагивают не только нефть, но и поставки СПГ и металлов.

Что говорят эксперты

По оценке экономиста Вячеслава Додонова, рост цен на нефть в условиях эскалации на Ближнем Востоке был ожидаемым, поскольку рынок заранее закладывал риск блокировки Ормузского пролива. В краткосрочной перспективе котировки могут достичь 90–100 долларов за баррель, особенно если ограничения судоходства затянутся. При этом высокая волатильность будет сохраняться из-за неопределённости и психологического давления на рынок.

Эксперт считает, что даже при закреплении цен выше 100 долларов мировой экономике не грозит системный кризис, однако усилятся инфляция, логистические издержки и замедление роста, особенно в странах-импортёрах энергоресурсов, прежде всего в Европе.

Для Казахстана, напротив, подорожание нефти может стать поддерживающим фактором за счёт роста экспортной выручки и бюджетных поступлений. В то же время ожидать быстрого создания альтернативных маршрутов поставок не стоит — крупные инфраструктурные проекты требуют значительных инвестиций и времени.