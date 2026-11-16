Тенге, которых не найти в кошельке: какие сокровища чеканят в Казахстане

15 ноября Казахстан отметил День национальной валюты – тенге исполнилось 33 года. За это время страна прошла путь от первых купюр, напечатанных за рубежом, до собственного производства коллекционных монет из серебра и редких металлов. Некоторые из них получили международное признание благодаря необычному дизайну и технологиям изготовления. Как создавался тенге и чем сегодня удивляет Казахстанский монетный двор – в материале BAQ.KZ.

От секретной операции 1993 года до мирового признания

Национальную валюту Казахстан ввёл 15 ноября 1993 года. Тогда собственной производственной базы у страны ещё не было. Первые банкноты печатали в Великобритании и доставляли в Казахстан в условиях секретности на самолётах Ил-76, а первые монеты чеканили в Германии.

Качество первых тенге отметили и за рубежом: британская компания, изготовившая банкноты, получила награду за качество продукции.

Спустя три десятилетия международное признание получили уже банкноты, созданные в Казахстане. Так, купюра номиналом 10 000 тенге образца 2024 года из серии «Сакский стиль» заняла первое место на конкурсе High Security Printing в категории «Лучшая новая банкнота». Эксперты оценили её оформление и современные защитные элементы.

Монеты, которые меняют цвет

Сегодня коллекционные монеты Казахстана производят на монетном дворе в Усть-Каменогорске. Их выпускают ограниченными тиражами, используя драгоценные металлы и специальные технологии обработки.

Особое место занимают монеты с танталом – металлом, который применяется в медицине, электронике и аэрокосмической промышленности. Благодаря специальной обработке его поверхность может приобретать различные оттенки без использования обычных красителей.

В октябре 2026 года Национальный банк представил ещё одну необычную монету – «Nb (ниобий)» из серии «Недра Казахстана».

Она изготовлена из серебра 925-й пробы со вставкой из ниобия – редкого металла, который используют в электронике, металлургии и аэрокосмической отрасли. Номинал монеты составляет 1000 тенге, а тираж ограничен всего тысячей экземпляров. Такие выпуски интересны не только коллекционерам. Они показывают, как за 33 года Казахстан перешёл от зарубежного изготовления национальных денег к собственным технологиям, получившим международное признание.

Ранее тенге укрепился по отношению к основным валютам.