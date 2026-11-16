Тенге, которых не найти в кошельке: какие сокровища чеканят в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
15 ноября Казахстан отметил День национальной валюты – тенге исполнилось 33 года. За это время страна прошла путь от первых купюр, напечатанных за рубежом, до собственного производства коллекционных монет из серебра и редких металлов. Некоторые из них получили международное признание благодаря необычному дизайну и технологиям изготовления. Как создавался тенге и чем сегодня удивляет Казахстанский монетный двор – в материале BAQ.KZ.
От секретной операции 1993 года до мирового признания
Национальную валюту Казахстан ввёл 15 ноября 1993 года. Тогда собственной производственной базы у страны ещё не было. Первые банкноты печатали в Великобритании и доставляли в Казахстан в условиях секретности на самолётах Ил-76, а первые монеты чеканили в Германии.
Качество первых тенге отметили и за рубежом: британская компания, изготовившая банкноты, получила награду за качество продукции.
Спустя три десятилетия международное признание получили уже банкноты, созданные в Казахстане. Так, купюра номиналом 10 000 тенге образца 2024 года из серии «Сакский стиль» заняла первое место на конкурсе High Security Printing в категории «Лучшая новая банкнота». Эксперты оценили её оформление и современные защитные элементы.
Монеты, которые меняют цвет
Сегодня коллекционные монеты Казахстана производят на монетном дворе в Усть-Каменогорске. Их выпускают ограниченными тиражами, используя драгоценные металлы и специальные технологии обработки.
Особое место занимают монеты с танталом – металлом, который применяется в медицине, электронике и аэрокосмической промышленности. Благодаря специальной обработке его поверхность может приобретать различные оттенки без использования обычных красителей.
В октябре 2026 года Национальный банк представил ещё одну необычную монету – «Nb (ниобий)» из серии «Недра Казахстана».
Она изготовлена из серебра 925-й пробы со вставкой из ниобия – редкого металла, который используют в электронике, металлургии и аэрокосмической отрасли. Номинал монеты составляет 1000 тенге, а тираж ограничен всего тысячей экземпляров. Такие выпуски интересны не только коллекционерам. Они показывают, как за 33 года Казахстан перешёл от зарубежного изготовления национальных денег к собственным технологиям, получившим международное признание.
Ранее тенге укрепился по отношению к основным валютам.
Самое читаемое
- Три пары близнецов появились на свет за два дня в Мангистау
- Развод сооснователя Nvidia может обойтись ему более чем в $70 млрд
- Студенты-юристы присоединились к ночному патрулированию полиции в Таразе
- Семь автомоек отключили от водоснабжения в Алматы после проверки
- Казахстан запустил уникальный для Центральной Азии комплекс лечения рака