Буддисты Китая призвали установить этические границы для искусственного интеллекта

Развитие искусственного интеллекта должно основываться на уважении к жизни, поддержании мира и принципе непричинения вреда человеку. Об этом на XXIV заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий заявил вице-президент Ассоциации буддистов Китая, президент Ассоциации буддистов провинции Цзянсу Цю Шуан, передает корреспондент BAQ.KZ.

Выступая в Астане, Цю Шуан отметил, что вопросы, вынесенные на нынешнее заседание – изменение климата, этика искусственного интеллекта и права неизлечимо больных детей – напрямую связаны с современными глобальными вызовами.

Отдельно представитель Ассоциации буддистов Китая остановился на стремительном развитии искусственного интеллекта и необходимости определить нравственные принципы его применения.

«Буддизм основывается на сострадании и руководствуется мудростью. Развитие искусственного интеллекта должно исходить из уважения к жизни, поддержания мира и принципа непричинения вреда человеку», – заявил Цю Шуан.

Изменение климата требует изменения отношения человека к природе

Говоря об экологических вызовах, представитель Ассоциации буддистов Китая отметил взаимосвязь человека и окружающего мира.

По его словам, противодействие изменению климата требует не только технологических решений, но и более ответственного отношения человека к природе и собственному образу жизни.

«Буддизм рассматривает человека и природу как взаимосвязанные части единого целого. Отвечая на изменение климата, необходимо сдерживать чрезмерные желания, уважать природу и придерживаться устойчивого образа жизни», – сказал он.

Цю Шуан также затронул вопрос поддержки неизлечимо больных детей. Он подчеркнул, что эта тема выходит за рамки исключительно медицинской помощи.

«Забота о неизлечимо больных детях – это не только медицинский вопрос. Это также проявление уважения к жизни и духовной поддержки человека», – отметил спикер.

Более 20 лет диалога

В своем выступлении Цю Шуан отдельно отметил роль Казахстана и Съезда лидеров мировых и традиционных религий в развитии международного межконфессионального диалога.

Он напомнил, что Ассоциация буддистов Китая участвует в работе Съезда с момента его основания.

«За более чем 20 лет мы установили глубокие связи с религиозным сообществом Казахстана, укрепили взаимопонимание и дружбу с лидерами различных религий», – сказал Цю Шуан.

По его словам, принятая на VIII Съезде Астанинская декларация мира стала ориентиром для укрепления сотрудничества между представителями различных религий.

«Мы готовы вместе с лидерами различных религий через диалог углублять взаимопонимание, через сотрудничество содействовать миру и совместно работать над созданием более гармоничного и устойчивого мира», – заключил Цю Шуан.

Напомним, 7 октября в Астане проходит XXIV заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Одним из центральных вопросов повестки является рассмотрение Этического кодекса использования искусственного интеллекта в религиозной сфере.