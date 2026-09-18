Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что военные учения США и их союзников вынуждают Северную Корею наращивать ядерные силы. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

Что заявила Ким Ё Чжон

По словам Ким Ё Чжон, усиление внешних угроз национальной безопасности КНДР заставляет Пхеньян продолжать наращивание ядерного потенциала.

«Усиление угрозы нашей национальной безопасности со стороны внешних сил заставляет нас непрестанно и адекватно наращивать свою ядерную мощь», – заявила она.

Ким Ё Чжон подчеркнула, что подход КНДР к укреплению оборонного потенциала останется неизменным.

Какие учения прошли

Совместные военные учения США, Южной Кореи и Японии проходили с 7 по 11 сентября в международных водах к востоку и югу от острова Чеджу.

В рамках трехсторонних военно-морских маневров военные отрабатывали противокорабельные, противовоздушные и противолодочные операции.

Ким Ё Чжон назвала регулярные учения под руководством США одним из основных факторов обострения ситуации на Корейском полуострове и в регионе.

Как отреагировала Северная Корея

После проведения учений КНДР выпустила баллистические ракеты в сторону восточного побережья. В связи с этим Управление национальной безопасности Южной Кореи созвало экстренное совещание для оценки ситуации, сообщает The Japan Times.

Ранее Пхеньян уже обвинял Вашингтон в эскалации напряженности после учений Freedom Edge и предупреждал о возможных более жестких мерах в ответ на американские военные маневры.

Почему США проводят учения с Южной Кореей

КНДР и Южная Корея формально находятся в состоянии войны. Корейская война 1950-1953 годов завершилась перемирием, однако мирный договор между сторонами подписан не был.

Соглашение 1953 года предусматривает обязательства США по защите Южной Кореи в случае внешнего нападения. На территории страны постоянно находится американский военный контингент, а совместные учения США и Южной Кореи проводятся регулярно.

Что говорили в Пхеньяне ранее

Ранее Министерство обороны КНДР допустило применение положений закона о политике в сфере государственных ядерных вооруженных сил в ответ на угрозы со стороны США и Южной Кореи.

В северокорейском военном ведомстве назвали это «серьезным предупреждением» и заявили, что продолжат следить за действиями США и их союзников.

При этом в августе президент США Дональд Трамп поручил существенно сократить масштаб совместных учений с Южной Кореей, назвав их «враждебным сигналом» для КНДР.

Ранее Китай и КНДР заявили о "непобедимой дружбе".

Си Цзиньпин отметил, что отношения двух стран переходят на "новый исторический этап" и что сотрудничество будет расширяться в разных областях, включая торговлю, науку, строительство, здравоохранение и сельское хозяйство. Он также подчеркнул необходимость совместно противостоять «гегемонии» и попыткам дестабилизации региональной безопасности.