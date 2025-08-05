Будет ли Талгат Мусабаев похоронен в Национальном пантеоне?
О смерти космонавта стало известно 4 августа.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Церемония прощания с народным героем, лётчиком-космонавтом Талгатом Мусабаевым состоится 6 августа в Алматы, передает BAQ.KZ.
На брифинге в правительстве вице-министр цифрового развития Дмитрий Мун прокомментировал участие главы ведомства Жаслана Мадиева, отметив, что тот находится в командировке, но планирует вернуться к моменту церемонии:
"Министр находится не в стране, в командировке по работе по важным вопросам. Он планирует вернуться к этому моменту, чтобы успеть быть на этом прощальном мероприятии", — сообщил Мун.
Также он ответил на вопрос о возможном захоронении космонавта на территории Национального пантеона.
"Этот вопрос не входит в прямую компетенцию министерства. Со своей стороны мы будем инициировать всё возможное для увековечения памяти данного человека", — подчеркнул вице-министр.
Ранее стало известно, что Талгат Мусабаев будет похоронен на кладбище Кенсай-1 в Алматы.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с его уходом, подчеркнув, что Талгат Мусабаев навсегда останется в истории страны как символ мужества и служения Родине.
Самое читаемое
- Костюмы Дженнифер Лопес вызвали политическую реакцию в Астане
- Семья из трёх человек погибла в жутком ДТП на трассе Астана - Петропавловск
- Скандал на концерте Джей Ло в Астане: нарушительницей оказалась жена полицейского
- Токаев встретился с алматинцами на Кок-Тобе
- Мужчина изнасиловал девушку с инвалидностью в Шымкенте