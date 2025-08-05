Фото: facebook.com/Астана - Что? Где? Когда?

Церемония прощания с народным героем, лётчиком-космонавтом Талгатом Мусабаевым состоится 6 августа в Алматы, передает BAQ.KZ.

На брифинге в правительстве вице-министр цифрового развития Дмитрий Мун прокомментировал участие главы ведомства Жаслана Мадиева, отметив, что тот находится в командировке, но планирует вернуться к моменту церемонии:

"Министр находится не в стране, в командировке по работе по важным вопросам. Он планирует вернуться к этому моменту, чтобы успеть быть на этом прощальном мероприятии", — сообщил Мун.

Также он ответил на вопрос о возможном захоронении космонавта на территории Национального пантеона.

"Этот вопрос не входит в прямую компетенцию министерства. Со своей стороны мы будем инициировать всё возможное для увековечения памяти данного человека", — подчеркнул вице-министр.

Ранее стало известно, что Талгат Мусабаев будет похоронен на кладбище Кенсай-1 в Алматы.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с его уходом, подчеркнув, что Талгат Мусабаев навсегда останется в истории страны как символ мужества и служения Родине.