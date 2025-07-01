Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на брифинге в правительстве заявил, что в Астане не будет дефицита воды, передает BAQ.KZ.

По его словам, подача воды в город осуществляется в плановом режиме.

"Могу с уверенностью сказать, что дефицита воды в Астане не будет. Астанинское водохранилище, являющееся основным источником водоснабжения столицы, в период весеннего паводка было наполнено более чем на 100 процентов. В настоящее время вода подаётся согласно установленному графику", - сказал министр.

Ранее министр прокомментировал вопрос безопасности воды.