Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на брифинге в правительстве прокомментировал вопрос безопасности питьевой воды в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Он подчеркнул, что качество воды, поступающей по централизованным системам водоснабжения, находится под постоянным контролем. Жители городов и сел, подключенных к централизованному водоснабжению, используют эту воду в быту. Утверждать, что вода небезопасна – нельзя, считает министр.

"Качество воды проверяется ежечасно. Ответственность за это несут местные исполнительные органы. Кроме того, санитарные службы также проводят регулярные контрольные замеры", - отметил Нуржан Нуржигитов.

По его словам, во время рабочих поездок в регионы он всегда употребляет воду из местных источников. Выделять регионы он не стал, добавив, что еще не везде побывал.

"Когда бываю в регионах, всегда пью местную воду. Часто спрашивают, где самая вкусная вода. Чтобы ответить, приходится везде пробовать", - сказал министр.

Ранее министр сообщил, что в 150 селах Казахстана улучшат доступ к питьевой воде.