Министр в поисках самой вкусной воды из-под крана в Казахстане
Его попросили прокомментировать вопрос безопасности воды.
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Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на брифинге в правительстве прокомментировал вопрос безопасности питьевой воды в Казахстане, передает BAQ.KZ.
Он подчеркнул, что качество воды, поступающей по централизованным системам водоснабжения, находится под постоянным контролем. Жители городов и сел, подключенных к централизованному водоснабжению, используют эту воду в быту. Утверждать, что вода небезопасна – нельзя, считает министр.
"Качество воды проверяется ежечасно. Ответственность за это несут местные исполнительные органы. Кроме того, санитарные службы также проводят регулярные контрольные замеры", - отметил Нуржан Нуржигитов.
По его словам, во время рабочих поездок в регионы он всегда употребляет воду из местных источников. Выделять регионы он не стал, добавив, что еще не везде побывал.
"Когда бываю в регионах, всегда пью местную воду. Часто спрашивают, где самая вкусная вода. Чтобы ответить, приходится везде пробовать", - сказал министр.
Ранее министр сообщил, что в 150 селах Казахстана улучшат доступ к питьевой воде.
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