Заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха прокомментировал сообщения о возможной ответственности родителей за курение при детях, передает BAQ.KZ.

По его словам, подобная информация не соответствует действительности, и ранее МВД уже давало официальные опровержения.

– На сегодняшний день ничего не изменилось. Существуют статьи уголовного и административного законодательства, касающиеся неисполнения обязанностей по воспитанию детей, но за курение при ребенке ответственности нет. Как только соответствующие нормы будут введены, ведомство официально заявит об этом, — отметил он.

Заместитель министра внутренних дел подчеркнул, что вопросы воспитания детей и негативного примера больше относятся к сфере морали и личной ответственности родителей. Он также отметил, что нормальный родитель, по его мнению, не должен подавать детям вредный пример, однако регулировать это через уголовную или административную ответственность пока нет необходимости.

Ранее Игорь Лепеха заявил, что МВД поддерживает инициативу депутатов Мажилиса по ограничению продажи алкоголя в ночное время и запрету онлайн-продажи спиртного.