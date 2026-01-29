МВД поддержало инициативу по ограничению продажи алкоголя в Казахстане
Заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха заявил, что МВД поддерживает инициативу депутатов Мажилиса по ограничению продажи алкоголя в ночное время и запрету онлайн-продажи спиртного. Комментарий прозвучал в ответ на предложение депутата Магеррама Магеррамова, передает BAQ.KZ.
По словам Лепехи, значительная часть бытовых преступлений совершается на почве распития алкоголя. В связи с этим министерство неоднократно предлагало регулировать торговлю алкоголем, переводя ее в специализированные магазины и ограничивая время продажи в увеселительных заведениях.
– Любую инициативу в этом плане мы поддерживаем. Сроки и форма принятия норм зависят от законодательных органов, — подчеркнул Лепеха.
Инициатива депутата Мажилиса Магеррама Магеррамова предполагает запрет онлайн-продажи алкоголя и ограничение его реализации после 20:00. Если она будет принята, это станет одним из шагов государства по снижению уровня бытовой преступности и регулированию потребления спиртного.
