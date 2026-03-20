В Казахстане внедрение уникальных международных стандартов в строительстве и эксплуатации объектов города Алатау станет экспериментальной площадкой для возможного масштабирования на другие регионы, передает BAQ.KZ.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на брифинге в Правительстве.

«Несколько лет понадобится, чтобы протестировать международные стандарты при строительстве и эксплуатации уникальных зданий. Мы хотим экспериментально опробовать продвинутые практики на территории Алатау. Там, где это будет эффективно, безусловно, мы сможем масштабировать опыт на другие регионы страны. Через 2–3 года будет определtнный результат - позитивный в каких-то сферах, возможно, негативный в других. На основе этих выводов мы сможем корректировать процессы и реформировать многие отрасли», – отметил Бозумбаев.

Ранее сообщалось, что готовится к подписанию межправительственное соглашение. Корейская сторона попросила, чтобы между странами сформировался юридический мост, рассказал журналистам спикер.

"Кроме того, мы подписали уже предварительное соглашение с одной из корейских компания Hyundai Green Food. И как раз они ждут, когда, скажем, закон наш заработает для того, чтобы были определенные, как я сказал, приоритетные отрасли, какие-то преференции и так далее. Мы тогда выделим земельный участок, они тоже завод собираются строить", - рассказал заместитель Премьер-Министра РК.

Еще одно направление – это образование. Через несколько месяцев возможно в городе Алатау появится полноценный кампус одного из лучших университетов Южной Кореи в области высоких технологий – KAIST.