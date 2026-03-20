  • Алатау заинтересовал Южную Корею: готовятся крупные проекты

Сферы для сотрудничества разные.

Сегодня 2026, 12:42
Фото: Pixabay.com

Об итогах прошлогодней презентации возможностей Alatau City в Южной Корее рассказал Канат Бозумбаев, передает BAQ.kz.

Заместитель Премьер-Министра Казахстана считает, что поездка была очень успешной. В результате более 600 крупнейших и средних корейских компаний приняли участие в роуд-шоу. Сохраняется высокий интерес со стороны предпринимателей Южной Кореи. 

Как результат – сейчас готовится к подписанию межправительственное соглашение. Корейская сторона попросила, чтобы между странами сформировался юридический мост, рассказал журналистам спикер. 

"Кроме того, мы подписали уже предварительное соглашение с одной из корейских компания Hyundai Green Food. И как раз они ждут, когда, скажем, закон наш заработает для того, чтобы были определенные, как я сказал, приоритетные отрасли, какие-то преференции и так далее. Мы тогда выделим земельный участок, они тоже завод собираются строить", - рассказал заместитель Премьер-Министра РК.  

Еще одно направление – это образование. Через несколько месяцев возможно в городе Алатау появится полноценный кампус одного из лучших университетов Южной Кореи в области высоких технологий – KAIST. 

Напомним, в Астане прошло совместное заседание палат Парламента, на котором в первом чтении рассмотрели и приняли проект Конституционного закона "О специальном статусе города Алатау". В ходе обсуждения стало известно какие проекты смогут получить налоговые преференции в Алатау. 

 

