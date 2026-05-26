Будут ли пересматривать результаты ЕНТ с высокими баллами

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве рассказал, будут ли проверять абитуриентов, набравших максимальные баллы на ЕНТ, передает BAQ.KZ.

Министр считает, что нет необходимости в дополнительных проверках.

"Есть абитуриенты, которые набрали высокие баллы. Мы видим их историю, как они учились. Самое интересное, что среди них есть выпускники сельских школ, из хороших семей, где родители профессиональные педагоги. Думаю, таких больших вопросов к прозрачности и честности ЕНТ, как раньше, уже нет", - сказал Саясат Нурбек.

Министр отметил, что ЕНТ сегодня проходит в условиях строгого контроля и усиленных мер безопасности. На входе участников проверяют через металлодетекторы на наличие запрещенных предметов, а за соблюдением правил следят специально обученные сотрудники и инспекторы.

Тестирование проводится только в цифровом формате. В аудиториях установлены камеры, а система отслеживает поведение тестируемых в режиме реального времени по нескольким параметрам.

По словам Саясата Нурбека, любые подозрительные действия или использование несанкционированных средств фиксируются и сохраняются. Видеозаписи хранятся несколько месяцев, чтобы при необходимости можно было пересмотреть результаты или рассмотреть жалобы.

Кроме того, записи дополнительно проверяют сотрудники Национального центра тестирования. Министр подчеркнул, что на сегодняшний день в систему ЕНТ внедрены практически все возможные технические меры контроля.

