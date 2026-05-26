Саясат Нурбек высказался о популярности подготовительных курсов в Казахстане
Сегодня 2026, 15:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 15:58Сегодня 2026, 15:58
46Фото: пресс-служба Правительства
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в Правительстве прокомментировал спрос на услуги подготовительных курсов в Казахстане, передает Baq.kz.
Министр отметил, что в Казахстане сохраняется высокий спрос на подготовительные курсы. Между тем, он выразил уверенность, что в вуз можно поступить, подготовившись самостоятельно.
"В прошлом году у нас были ребята, которые получили высокие баллы без репетиторов. Главное – системная подготовка, качественное школьное образование и личная мотивация ученика", –считает Саясат Нурбек.
Ранее сообщалось, что более 239 тысяч человек зарегистрировались на ЕНТ-2026.
Летний отдых школьников организуют под контролем республиканского штаба.
Самое читаемое
- В Экибастузе начали подготовку к строительству дата-центров
- Вокруг Кызылорды строят новую дорогу: что уже сделано
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 26 мая
- Уроженца Казахстана задержали в Санкт-Петербурге после инцидента со стрельбой в ребенка
- В Астане состоялись переговоры председателей парламентов Казахстана и Китая