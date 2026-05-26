Саясат Нурбек высказался о популярности подготовительных курсов в Казахстане

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в Правительстве прокомментировал спрос на услуги подготовительных курсов в Казахстане, передает Baq.kz.

Министр отметил, что в Казахстане сохраняется высокий спрос на подготовительные курсы. Между тем, он выразил уверенность, что в вуз можно поступить, подготовившись самостоятельно.

"В прошлом году у нас были ребята, которые получили высокие баллы без репетиторов. Главное – системная подготовка, качественное школьное образование и личная мотивация ученика", –считает Саясат Нурбек.

Ранее сообщалось, что более 239 тысяч человек зарегистрировались на ЕНТ-2026.

