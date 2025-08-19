Будут ли привлечены средства ЕНПФ на ремонт железных дорог?
На вопрос ответили в Правительстве.
Средства пенсионного фонда на ремонт железнодорожных магистралей не будут привлечены, сообщил на брифинге в Правительстве председатель правления "КТЖ" Талгат Алдыбергенов, передает BAQ.KZ.
"Средства пенсионного фонда на ремонт магистралей не привлекаются. Используются субсидированные займы зарубежных банков. Компания, учитывая свою доходность, закрывает все кредиты. Приведение в нормативное состояние 11 тысяч километров путей рассчитано до 2029 года. За последние четыре года значительные работы уже проведены за счёт собственных и кредитных средств, привлечённых у международных финансовых институтов. Программа будет продолжена", - сказал Талгат Алдыбергенов.
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев отметил, что информация о том, что КТЖ якобы использует средства ЕНПФ не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что железнодорожные сети в Казахстане изношены на 57 процентов.
