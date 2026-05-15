Будут ли строить в Астане второй аэропорт

Заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев прокомментировал вопрос о том, будут ли в городе строить второй аэропорт, передает BAQ.KZ.

"Пока место не определено, но в ближайшем будущем необходимость есть, конечно, второго аэропорта с учетом роста города. Но пока с местом не определились. Рассматривается несколько направлений: направление Косшы, карагандинской и павлодарской трасс. Работа ведется. Экспертная группа работает над этим", – сказал Ерсин Отебаев в кулуарах Правительства.

Ранее сообщалось, о том, что турецкий бизнес модернизирует аэропорты Казахстана.