Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на брифинге в Правительстве сообщила о том, планируют ли в школах объединять предметы, передает BAQ.KZ.

В 2025 году на коллегии ведомства было принято решение об объединении физики, химии и биологии в естественные предметы, алгебру и геометрию – в математику, а всемирную историю и основы права – в социальные науки.

– Эта реформа приостановлена, потому что мы думаем, что фундаментальные науки должны изучаться отдельно, – сказала Сулейменова.

Она отметила, что это также касается нагрузки учителей.

– И чтобы наши дети в цифровом мире хорошо знали фундаментальные предметы, мы приостановили данную реформу. Апробация прошла, но все предметы будут изучаться отдельно, – сказала министр.

Ранее министр на брифинге в правительстве сообщила о создании рабочей группы, которая изучает международный опыт для защиты детей от противоправного контента.