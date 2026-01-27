Будут ли в школах объединять геометрию и алгебру
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на брифинге в Правительстве сообщила о том, планируют ли в школах объединять предметы, передает BAQ.KZ.
В 2025 году на коллегии ведомства было принято решение об объединении физики, химии и биологии в естественные предметы, алгебру и геометрию – в математику, а всемирную историю и основы права – в социальные науки.
– Эта реформа приостановлена, потому что мы думаем, что фундаментальные науки должны изучаться отдельно, – сказала Сулейменова.
Она отметила, что это также касается нагрузки учителей.
– И чтобы наши дети в цифровом мире хорошо знали фундаментальные предметы, мы приостановили данную реформу. Апробация прошла, но все предметы будут изучаться отдельно, – сказала министр.
Ранее министр на брифинге в правительстве сообщила о создании рабочей группы, которая изучает международный опыт для защиты детей от противоправного контента.
Самое читаемое