В Вооруженных силах Казахстана стартовал пилотный проект Voenmart, который позволит военнослужащим срочной службы заказывать продукты и необходимые товары с доставкой прямо в воинскую часть.

Сервис уже работает в нескольких воинских частях в Алматинской области и Астане. Для оформления заказов там установили специальные терминалы и планшеты.

Как сообщили в Министерстве обороны, через Voenmart солдаты могут приобрести средства личной гигиены, швейные принадлежности, фрукты, соки, выпечку, снеки и другие товары повседневного спроса.

Кроме того, сервис позволяет заказать горячую еду. Военнослужащим доступны бургеры, пицца, выпечка и другие блюда, которые доставляются в горячем виде.

В ведомстве отметили, что доставка для военнослужащих бесплатная – оплачивается только стоимость самого товара.

По итогам пилотного проекта Минобороны рассмотрит возможность внедрения Voenmart в других воинских частях Казахстана.

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