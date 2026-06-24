Бургеры и пиццу смогут заказывать казахстанские солдаты
Военнослужащие срочной службы смогут заказывать бургеры, пиццу, продукты и товары первой необходимости с бесплатной доставкой прямо в воинскую часть.
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В Вооруженных силах Казахстана стартовал пилотный проект Voenmart, который позволит военнослужащим срочной службы заказывать продукты и необходимые товары с доставкой прямо в воинскую часть.
Сервис уже работает в нескольких воинских частях в Алматинской области и Астане. Для оформления заказов там установили специальные терминалы и планшеты.
Как сообщили в Министерстве обороны, через Voenmart солдаты могут приобрести средства личной гигиены, швейные принадлежности, фрукты, соки, выпечку, снеки и другие товары повседневного спроса.
Кроме того, сервис позволяет заказать горячую еду. Военнослужащим доступны бургеры, пицца, выпечка и другие блюда, которые доставляются в горячем виде.
В ведомстве отметили, что доставка для военнослужащих бесплатная – оплачивается только стоимость самого товара.
По итогам пилотного проекта Минобороны рассмотрит возможность внедрения Voenmart в других воинских частях Казахстана.
Ранее в Минобороны ответили, зачем офицеров запаса отправляют на службу.
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