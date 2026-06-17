В Минобороны ответили, зачем офицеров запаса отправляют на службу

Заместитель министра обороны Казахстана Аскар Мустабеков разъяснил причины призыва выпускников военных кафедр на воинскую службу и заявил, что эта мера направлена на формирование кадрового мобилизационного резерва страны.

По его словам, решение не связано с нехваткой кадровых военнослужащих или осложнением геополитической обстановки.

"Нет, кадровые военные не закончились. В настоящее время их призывают, чтобы создать кадровый мобилизационный резерв. Их призывают на 2 года", – сказал Мустабеков в кулуарах Мажилиса.

Он подчеркнул, что обучение на военной кафедре предполагает не только получение военного билета, но и подготовку офицеров запаса к дальнейшей службе.

"Почему человек идет на военную кафедру учиться? Не для того, чтобы военный билет получить, а для того, чтобы получить офицерские погоны и стать защитником Отечества. У него конституционный долг, если он стал офицером, он должен прослужить в армии, укрепить свои теоретические знания практически в Вооруженных силах", – отметил замминистра.

После прохождения службы такие военнослужащие становятся частью мобилизационного резерва государства.

"После этого он будет считаться полноценным мобилизационным резервом государства", – добавил Мустабеков.

Замминистра также подчеркнул, что формирование резерва необходимо для подготовки специалистов различных военно-учетных специальностей.

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