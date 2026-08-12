Информация о взломе eGov и утечке персональных данных 15 млн казахстанцев не соответствует действительности. Об этом заявили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

Ведомство совместно с уполномоченными органами провело техническую проверку информационных систем электронного правительства. Фактов их взлома специалисты не выявили.

Что показала проверка файлов из даркнета

Представители министерства получили доступ к файлам, которые ранее были выставлены на продажу в даркнете.

Проведенный анализ показал, что опубликованный массив представляет собой набор различных файлов и изображений и не является выгрузкой из eGov.

В министерстве также отметили ряд других несоответствий. В частности, заявленные объем и содержание базы противоречат друг другу.

Кроме того, в информационных системах eGov нет базы скан-копий паспортов в том виде, в котором они были представлены автором объявления. Цифровые документы формируются и хранятся в другом формате.

Откуда появилась информация об утечке

Ранее в даркнете появилась публикация о продаже базы, которая якобы содержит персональные данные около 15 млн казахстанцев.

Пользователь под ником shymzz13 утверждал, что располагает базой примерно трех четвертей населения Казахстана. По его словам, файл объемом 2,7 ГБ содержит около 47 млн строк.

Автор объявления заявлял, что в базе якобы находятся паспортные данные, номера телефонов, электронные адреса, сведения о местах работы, сканы документов и пароли.

После появления этой информации Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития сообщило о проведении технической проверки совместно с профильными службами.

Почему данные из объявления не связали с eGov

В ведомстве ранее обращали внимание на то, что часть заявленного содержимого не соответствует структуре и формату данных электронного правительства.

Теперь министерство официально заявляет, что проверка не выявила взлома информационных систем eGov.

В ведомстве также подчеркнули: анонимное объявление в даркнете само по себе не является доказательством взлома или утечки данных.

Что рекомендуют казахстанцам

В министерстве призвали граждан соблюдать базовые правила цифровой безопасности:

не передавать посторонним SMS-коды, пароли и данные ЭЦП;

не переходить по подозрительным ссылкам;

использовать разные пароли для разных сервисов;

с осторожностью относиться к сообщениям о якобы произошедших утечках данных.

Таким образом, информация о том, что из систем eGov были получены данные 15 млн граждан Казахстана, не подтверждается.

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития заявили, что при появлении дополнительной информации она будет предоставлена общественности.