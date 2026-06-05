Был ли ящур у сельхозживотных в Казахстане — вице-министр поставил точку

Какова эпидемиологическая ситуация по ящуру в Казахстане? На этот вопрос ответил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, сообщает корреспондент BAQ.KZ из Северо-Казахстанской области.

На встрече обсуждались вопросы ветеринарной безопасности, вакцинации сельскохозяйственных животных и развития животноводческой отрасли.

По словам вице-министра, в Казахстане очагов ящура не зарегистрировано.

"С учётом сложной эпидемиологической ситуации в соседних странах были своевременно приняты соответствующие меры для недопущения проникновения заражённого скота или животных, представляющих угрозу для сельского хозяйства страны. В связи с этим проводится плановая вакцинация сельскохозяйственных животных", – сказал Азат Султанов.

Также усилена работа ветеринарных служб. Особенно ужесточены меры контроля на пограничных пропускных пунктах.

По словам Султанова, отдельные случаи заболеваний животных и незначительные потери скота, зарегистрированные в стране, не относятся к ящуру.

"Казахстан получил статус территории, свободной от ящура. Это, наряду с принимаемыми мерами государственной поддержки, позволяет активно развивать животноводство, выходить на новые рынки и обеспечивать население качественной и доступной продукцией", – заявил вице-министр.

По данным акимата Северо-Казахстанской области, эпизоотическая ситуация в регионе остаётся стабильной.

За последние три года заболеваемость бруцеллёзом снизилась в 12 раз. Также количество неблагополучных пунктов сократилось на 7. По данным акимата, в регионе максимально снижены случаи резких вспышек опасных заболеваний.

В этом году из республиканского бюджета выделено 1,8 млрд тенге на строительство 57 ветеринарных пунктов и 2 ветеринарных станций в области.

По словам представителей акимата, строительство ветеринарных пунктов окажет значительную поддержку в сохранении здоровья скота в личных подсобных хозяйствах. В таких объектах будут оказываться все виды ветеринарных услуг.

Кроме того, к строительным работам привлекаются отечественные строительные компании и используются отечественные строительные материалы.

Ранее в Минсельхозе прокомментировали слухи о ящуре в Казахстане.