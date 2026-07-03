Крупный пилот по маркировке товаров протестировали в республике

Министерство промышленности и строительства Казахстана совместно с единым оператором маркировки завершило пилотный проект по маркировке и прослеживаемости товаров бытовой химии и косметической продукции.

В проекте приняли участие 20 организаций, включая отечественных производителей, импортеров и представителей оптово-розничной торговли. Среди них – семь казахстанских производителей.

В рамках пилота проведено 12 технологических экспериментов, которые позволили протестировать различные способы нанесения средств идентификации и оценить их работу в условиях реального производства и товарооборота.

Испытания охватили семь товарных групп по кодам ТН ВЭД, включая мыло, моющие и чистящие средства, косметику для макияжа, средства по уходу за волосами и полостью рта.

Участники проекта протестировали полный цикл системы маркировки – от генерации кодов и агрегации продукции до вывода товаров из оборота через контрольно-кассовые машины.

Практическая часть проекта проводилась на производственных и складских площадках отечественных предприятий и крупных импортеров. В числе участников – ТОО "НПО "МедиДез", ТОО ПК "Аврора", ТОО "ПрофХим", ТОО "Вита Вент", ТОО "Проктер энд Гэмбл Казахстан Дистрибьюшн", ТОО "Amway Central Asia" и другие компании.

По словам участников, пилот позволил протестировать работу системы маркировки в реальных производственных условиях и оценить влияние цифровых решений на технологические процессы.

Результаты проекта будут использованы при дальнейшей разработке решений в сфере цифровой маркировки товаров. Также они помогут оценить готовность отрасли и подготовить предложения по совершенствованию нормативного регулирования.

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