Процесс формирования республиканского бюджета на 2026 год будет существенно оптимизирован, сообщил министр финансов Мади Такиев на пленарном заседании Мажилиса, передает BAQ.KZ.

По его словам, срок подготовки проекта сократится до трёх месяцев, а структура работы претерпит ряд изменений.

В частности, предусмотрено объединение этапов разработки Плана социально-экономического развития (ПСЭР) — теперь он будет формироваться в один этап. Также будет синхронизировано рассмотрение бюджетных заявок и бюджетных программ, что позволит повысить согласованность и эффективность планирования.

"Лимиты расходов государственных органов будут дифференцированы по трём блокам: базовые расходы, расходы на новые инициативы, резервы Президента и Правительства", - сказал министр.

Он также добавил, что отдельное внимание уделено вопросу прозрачности бюджетных корректировок. По инициативе депутатского корпуса и Высшего аудиторского палаты, теперь информация о проведённых корректировках бюджета будет направляться в Парламент в течение 5 рабочих дней с момента их проведения.

Эти изменения направлены на повышение эффективности бюджетного процесса, усиление контроля и оперативность принятия решений, считает Мади Такиев.

Ранее сообщалось, что налоговики доначислили в бюджет Казахстана 377 млрд тенге по итогам проверок.