Бюджетные миллионы ушли по сомнительным схемам в Мангистауской области
Прокуратура Мангистауской области выявила факты нарушения антикоррупционного законодательства со стороны ряда должностных лиц.
В ходе проверки установлено, что руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау незаконно провёл государственные закупки из одного источника на общую сумму 592 млн тенге.
Кроме того, руководитель отдела строительства Актау и аким села Турыш Бейнеуского района допустили оплату бюджетных средств в размере 29,5 млн тенге за фактически невыполненные работы.
По данным надзорного органа, после внесённого акта прокурорского реагирования выявленные нарушения были устранены.
Также отмечается, что указанные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности за совершение проступков, дискредитирующих государственную службу. Им объявлено предупреждение о неполном служебном соответствии занимаемым должностям.
Ранее сообщалось, что сметы на ремонт школы завысили на 1,5 млрд тенге в Кокшетау.
