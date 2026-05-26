Сметы на ремонт школы завысили на 1,5 млрд тенге в Кокшетау
Сегодня 2026, 13:57
Фото: BAQ.kz
Прокуратура города Кокшетау выявила нарушение при планировании капитального ремонта одной из школ.
В ходе проверки бюджетных расходов и госзакупок установлено, что при расчёте стоимости проекта на сумму около 1,5 млрд тенге был неправильно применён поправочный коэффициент. Это привело к завышению сметы и искусственному увеличению стоимости работ.
По результатам прокурорского акта государственная закупка отменена. Стоимость проекта будет пересмотрена в сторону уменьшения, чтобы исключить неэффективное расходование бюджетных средств.
Работа по выявлению подобных нарушений продолжается.
Ранее госзакупки с нарушениями отменили после проверки в области Улытау.
