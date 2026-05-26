Сметы на ремонт школы завысили на 1,5 млрд тенге в Кокшетау

Прокуратура города Кокшетау выявила нарушение при планировании капитального ремонта одной из школ.

В ходе проверки бюджетных расходов и госзакупок установлено, что при расчёте стоимости проекта на сумму около 1,5 млрд тенге был неправильно применён поправочный коэффициент. Это привело к завышению сметы и искусственному увеличению стоимости работ.

По результатам прокурорского акта государственная закупка отменена. Стоимость проекта будет пересмотрена в сторону уменьшения, чтобы исключить неэффективное расходование бюджетных средств.

Работа по выявлению подобных нарушений продолжается.

Ранее госзакупки с нарушениями отменили после проверки в области Улытау.

