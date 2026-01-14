Долю участия в ТОО "Центр оптово-розничной торговли "Байсат", ранее принадлежавшую сыну Кайрата Сатыбалды, повторно выставили на электронный аукцион. Об этом сообщила Компания по управлению возвращёнными активами, передаёт BAQ.KZ.

Аукцион назначен на 5 февраля, начало торгов — в 12:00.

Стартовая цена лота составляет 24,77 млрд тенге, почти на 2 млрд тенге ниже, чем на предыдущих торгах в декабре 2025 года.

Ранее попытки реализовать долю рынка предпринимались в ноябре и декабре 2025 года, однако торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Рынок "Байсат" включает три здания общей площадью 4221,4 м² и земельный участок площадью 1,4 га. Актив ранее принадлежал компаниям, аффилированным с Бауыржаном Нурсултаном — сыном Кайрата Сатыбалды. Государству доля была возвращена в январе 2024 года.

Доходы от аренды рынка направляются в Специальный государственный фонд.

Расположение объекта: город Алматы, Жетысуский район, ул. Северное кольцо, д. 7.

Напомним, о продаже рынка "Байсат" было объявлено еще в сентябре. Тогда сообщалось, что уставный капитал Центра составляет 26,3 млрд тенге, а доходы на момент оценки — 2,77 млрд тенге.