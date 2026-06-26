Экс-первая леди Южной Кореи получила тюремный срок

Центральный районный суд Сеула приговорил бывшую первую леди Южной Кореи Ким Кон Хи к семи годам лишения свободы.

По информации агентства Yonhap, Ким Кон Хи, супруга отстраненного от должности бывшего президента Юн Сок Ёля, была признана виновной в получении взяток за посредничество.

По версии обвинения, бывшая первая леди неоднократно использовала свой официальный статус для получения личной выгоды. Следствие утверждало, что она принимала дорогостоящие подарки в обмен на влияние при кадровых назначениях и решении вопросов, связанных с бизнесом.

Специальный прокурор Мин Чжун Ки просил суд назначить Ким Кон Хи наказание в виде 7,5 лет лишения свободы, заявив, что она систематически использовала свое положение в личных интересах.

В итоге суд признал бывшую первую леди виновной и приговорил ее к 7 годам тюремного заключения.

Ранее экс-президенту Южной Кореи добавили еще 30 лет тюрьмы.