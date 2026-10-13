Режиссер фильма о хане Кенесары лишился части архива после сбоя «Яндекс Диска»

Казахстанский режиссёр Мухтар Умаров лишился части архивных материалов для документального фильма "Хан Кенесары: Соңғы шайқас", передает BAQ.KZ.

О неприятности Умаров рассказал в Threads. По его словам, проблемы с "Яндекс Диском" начались после атаки украинских дронов. Вместе со сбоем из облачного хранилища исчезла часть материалов, которые режиссёр собирал для фильма.

Архив должен был добавить картине исторических деталей и помочь подробнее рассказать о событиях прошлого. Теперь без некоторых материалов придётся обходиться или искать им замену.

При этом основная часть материалов сохранилась – их копия есть на жёстком диске.

Смотреть в Threads

Работа над "Хан Кенесары: Соңғы шайқас" продолжается.

Мухтар Умаров работает в кино как режиссер и автор сценариев. Награду ему принесла короткометражка «Басып кіру» («Вторжение»), которая по итогам интернет-голосования республиканской премии в области кино и телевидения «Жас Дидар» стала лучшей по визуальным эффектам. Позже он начал снимать в Алматы пилот сериала «История хакера» о взломщике, которого спецслужбы вместо ареста делают агентом под прикрытием, чтобы предотвратить кибератаку.

Что сообщили в «Яндексе»

«В настоящее время наблюдаются временные перебои в работе Яндекс Диска. Мы понимаем ваше беспокойство и остаемся на связи. Сохранность данных – наш приоритет, поэтому наши специалисты делают все возможное, чтобы файлы были сохранены», – рассказали в компании.

Ранее казахстанцы в социальных сетях сообщали о возможных списаниях денег с банковских карт, привязанных к приложению «Яндекс Go».

Что происходило с сервисами «Яндекса» ранее

В минувшие выходные пользователи в Казахстане уже жаловались на сбои в работе «Яндекс Go». У некоторых возникали проблемы с созданием и отменой заказов, а также с оплатой поездок.

Одна из казахстанок рассказывала, что после сбоя с ее карты списали более 23 тыс. тенге за несколько поездок, которые фактически не состоялись. В компании тогда подтвердили, что видят обращения, связанные с ошибками при оплате заказов, и пообещали рассмотреть каждый случай ошибочного списания.

При этом в Yandex Qazaqstan уточняли, что отдельные платежи действительно могли проходить с ошибками или задержками из-за технических неполадок. Служба поддержки в этот период работала с повышенной нагрузкой, поэтому решение обращений могло занимать больше времени.

Сбои совпали с проблемами в инфраструктуре «Яндекса» после повреждения одного из дата-центров компании в России. 8 октября Reuters сообщал, что после атаки беспилотников работу дата-центра в Сасово пришлось приостановить, а часть сервисов восстанавливалась.