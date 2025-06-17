Министерство по чрезвычайным ситуациям РК прокомментировало обеспокоенность, высказанную юристом Саидой Таукелевой в социальной сети по поводу уровня безопасности на побережье озера Алаколь. Ведомство заверило, что контроль за ситуацией осуществляется, а в случае одобрения со стороны органов прокуратуры будут проведены проверки коммунальных и частных пляжей, передает BAQ.KZ.

По данным МЧС, на побережье Алаколя дежурят подразделения спасателей областей Жетісу и Абай. Патрулирование проводится как в дневное, так и в ночное время, задействованы плавсредства, спасательные вышки и информационные стенды. Также для работы на пляжах подготовлены инструкторы, обученные оказанию первой медицинской помощи.

Тем не менее, ведомство признаёт: большинство отдыхающих игнорируют официально оборудованные зоны купания и выбирают дикие участки, где отсутствует необходимая инфраструктура и спасательные посты. Это, по словам специалистов, и становится причиной большинства трагедий на воде.

"Ответственность за подготовку коммунальных пляжей несут местные исполнительные органы. Они обязаны устанавливать границы заплыва, создавать медпункты и спасательные посты", — подчеркнули в МЧС.

Всего в Казахстане на сегодня зарегистрировано 722 разрешённых места для купания. Установлено около 6700 предупреждающих знаков "Купание запрещено". С начала года спасатели совместно с полицией провели свыше 26 тысяч рейдов и патрулирований, к ответственности привлечены более 450 нарушителей.

МЧС напоминает: купаться следует только в оборудованных местах, соблюдать меры безопасности и особенно внимательно следить за детьми.

Напомним, юрист и общественная активистка Саида Таукелева была возмущена беспределом на Алаколе. По её словам, на всем протяжении пляжа отсутствуют государственные спасатели, нет вышек, буйков, предупреждающих табличек и четкого разграничения зон для купания и движения водного транспорта.