Чем грозит миру новый виток конфликта США и Ирана

Соединенные Штаты направляют дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток на фоне продолжающейся эскалации конфликта с Ираном, сообщают американские СМИ.

Как сообщает The Wall Street Journal, речь идет о переброске истребителей F-16 с американской базы Шпангдалем в Германии, самолетов F-35 с базы Лейкенхит в Великобритании, а также воздушных заправщиков.

Решение о передислокации было принято еще до гибели двух американских военнослужащих в результате иранского обстрела 17 июля.

The Washington Post указывают, что таким образом Вашингтон готовится к возможному расширению конфликта. Вместе с тем один из американских чиновников заявил, что запасы вооружений США сокращаются и могут ограничить возможности для продолжительных военных операций.

"У нас недостаточно оружия для безопасного поддержания операций", – приводит его слова издание.

Тем временем американские вооруженные силы продолжают наносить удары по территории Ирана. По данным Центрального командования США, в ходе последних атак были поражены военные командные пункты, объекты противовоздушной обороны, системы берегового наблюдения, а также ракетные и беспилотные объекты.

Ситуация в регионе остается напряженной на фоне продолжающегося обмена ударами между сторонами.

Особое внимание международного сообщества также приковано к Ормузскому проливу – одному из важнейших маршрутов мировой энергетики. Через этот узкий морской проход между Ираном и Оманом проходят значительные объемы поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

Любая эскалация в районе пролива может повлиять на стоимость энергоресурсов и безопасность международного судоходства. Через этот маршрут проходят поставки нефти и газа из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Напряженность между США и Ираном сохраняется на протяжении нескольких лет. Среди основных причин противостояния остаются разногласия вокруг иранской ядерной программы, вопросы региональной безопасности и политика двух стран на Ближнем Востоке.

В прошлом атаки на суда в районе Ормузского пролива уже приводили к росту напряженности на мировых рынках. Любые новые риски для работы стратегического маршрута могут оказать влияние не только на безопасность региона, но и на мировые цены на энергоносители.