США девятую ночь подряд наносят удары по Ирану

Вооруженные силы США девятую ночь подряд наносят удары по военным объектам на территории Ирана. Новая серия атак началась 20 июля около 02:30 по местному времени, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM), под удары попали военные командные пункты, объекты противовоздушной обороны, берегового наблюдения, морская инфраструктура, пусковые установки ракет и беспилотников, а также сети связи.

«Силы CENTCOM нанесли удары по иранским военным командным пунктам, объектам противовоздушной обороны и берегового наблюдения, морским объектам, пусковым площадкам ракет и беспилотников, а также сетям связи, чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческие суда и гражданских моряков, следующих через Ормузский пролив», – говорится в заявлении командования.

В CENTCOM также подчеркнули, что американские военные продолжают действовать по указанию верховного главнокомандующего.

«Силы CENTCOM остаются в состоянии повышенной бдительности, сосредоточенности и готовности к действиям», – отметили в командовании.

Что сказал Трамп

Президент США Дональд Трамп, возвращаясь в Вашингтон после финала чемпионата мира по футболу, заявил, что новые удары стали ответом на гибель американских военнослужащих.

«Сегодня ночью мы вновь нанесли им очень серьезный удар. Мы сделали это в честь погибших солдат», – сказал Трамп.

По данным CENTCOM, с начала новой эскалации конфликта погибли 17 американских военнослужащих, в том числе трое – за последние дни.

Удары по ядерному объекту

В Организации по атомной энергии Ирана заявили, что США нанесли удар по строящейся атомной электростанции в городе Дарховин на юго-западе страны.

По информации иранской стороны, объект находится под контролем МАГАТЭ. В Тегеране произошедшее назвали нарушением международного права и осудили действия Вашингтона.

Напряженность в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что четыре судна нарушили установленный Ираном режим судоходства. По данным иранской стороны, два танкера были обстреляны и потеряли ход, еще два после предупреждения изменили курс.

Из-за усиления военной напряженности судоходство через Ормузский пролив заметно сократилось. По данным Лондонской фондовой биржи, 19 июля через пролив прошли четыре судна, тогда как днем ранее – восемь.

Вместе с тем аналитики S&P Global отмечают, что производство сжиженного природного газа в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах пока остается стабильным, однако в Персидском заливе увеличивается количество СПГ-танкеров, ожидающих возможности пройти через пролив.