Казахстанцам купающимся в несанкционированных местах, грозит штраф в размере 7 МРП. Это составляет более 30 тысяч тенге. Об этом сообщил заместитель руководителя филиала Центра медицины катастроф Ерлан Жумаканов, передает BAQ.KZ.

По словам специалиста, существует несколько видов утопления. Наиболее распространённым является истинное утопление. В таком случае человек некоторое время борется за жизнь, а затем начинает заглатывать воду.

При асфиксическом утоплении происходит спазм гортани, из-за чего развивается удушье вследствие нехватки воздуха. Также встречаются случаи, когда при погружении в холодную воду внезапно останавливаются сердце и дыхание.

Существует и смешанный тип утопления. Например, человек может потерять сознание в воде, а затем прийти в себя, но из-за растерянности не суметь спастись и утонуть.

По словам врача, основными признаками утопления являются отсутствие сознания, отсутствие реакции на вопросы, отсутствие дыхания и пульса.

"В такой ситуации необходимо проверить дыхание, пульс и реакцию зрачков на свет. Если эти признаки отсутствуют, следует немедленно приступить к сердечно-лёгочной реанимации", – сказал Ерлан Жумаканов на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Специалисты призывают граждан купаться только на специально оборудованных пляжах и соблюдать требования безопасности. Ведь купание в несанкционированных местах может привести не только к штрафу, но и к трагическим последствиям.

Ранее сообщалось, жителя Астаны привлекли к ответственности за купание в реке Есиль.

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