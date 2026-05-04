В Алматы определили опасные для купания водоёмы. По данным спасателей, из 44 водных объектов в городе и предгорной зоне 9 признаны потенциально опасными, передает BAQ.kz.

Об этом сообщили на брифинге в Региональной службе коммуникаций сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда "Барыс" МЧС РК.

В список опасных вошли участки рек Большая и Малая Алматинка, а также водоёмы в разных районах города, включая микрорайоны Шанырак, Дархан, Карасу, Кемел, а также озёра Юннат и Аэропорт. Основные причины - сильное течение, большая глубина и отсутствие оборудованных мест для купания.

Как отметил руководитель водолазно-спасательного подразделения отряда "Барыс" Андрей Быбченко, в предгорной зоне чаще всего происходят несчастные случаи.

"В Алматы и предгорной зоне насчитывается 44 водоёма, из них 9 относятся к категории опасных. Именно в этих местах ежегодно фиксируются несчастные случаи", - отметил он.

При этом официально купание разрешено только в четырёх местах - на западной и восточной части озера Сайран, в зоне отдыха "Гүлдер", а также на пляжной территории рощи Баума вдоль Большого Алматинского канала имени Динмухамеда Конаева.

Спикер также отметил, что на данный момент ни один водоём полностью не готов к приёму отдыхающих.

"Сейчас ни один водоём полностью не функционирует. В Сайране нет воды, на Большом Алматинском канале ведётся подготовка к реконструкции. Это может увеличить нагрузку на другие водоёмы, поэтому мы призываем жителей быть особенно осторожными".

Спасатели предупреждают, что многие отдыхающие игнорируют элементарные правила безопасности.

"Чаще всего несчастные случаи происходят из-за незнания элементарных правил безопасности. Люди не учитывают особенности водоёмов, купаются в горных реках, поскальзываются и их уносит течением. Кроме того, свою роль играет и погода", - пояснил Андрей Быбченко.

Он также рассказал, как действовать в экстренной ситуации.

"Если вы видите, что человек тонет, главное - не поддаваться панике. Если не можете помочь самостоятельно, необходимо немедленно вызвать экстренные службы, позвать на помощь и привлечь окружающих", - рассказал он.

В национальном парке проводится комплексная работа по обеспечению безопасности: установлены 98 запрещающих и 50 предупреждающих знаков, внедрено видеонаблюдение на опасных участках, а также ведётся информационная работа с населением.

Спасатели призывают соблюдать меры предосторожности даже в разрешённых местах и не купаться в необорудованных зонах.

Читай также: Казахстанцам напомнили о праве свободного доступа к водоемам

В Казахстане водоемы уходят в частные руки: депутат требует проверки