Казахстанская столица получила право на проведение чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию 2027 года.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете, престижный международный турнир пройдёт в столице с 9 по 14 февраля 2027 года. В соревнованиях примут участие сильнейшие фигуристы из стран Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Океании.

В Международном союзе конькобежцев отметили, что выбор Казахстана связан с растущей популярностью фигурного катания в стране. Особое влияние на развитие этого вида спорта оказала победа казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова, который в феврале 2026 года завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в мужском одиночном катании.

Чемпионат четырёх континентов станет крупнейшим турниром по фигурному катанию в истории Казахстана. Ранее республика уже принимала крупные международные соревнования, включая зимние Азиатские игры 2011 года и зимнюю Универсиаду 2017 года.

Президент ISU Ким Джэ Ёль выразил уверенность, что Астана успешно проведёт турнир и предоставит болельщикам Центральной Азии возможность увидеть выступления лучших фигуристов мира.

По его словам, Казахстан обладает необходимым опытом проведения крупных спортивных мероприятий, а интерес к фигурному катанию в стране продолжает расти.

Ранее сообщалось, что в Астане пройдет массовая практика йоги под открытым небом.